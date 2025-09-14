Topo

Transmissão ao vivo de Barcelona x Valencia pelo Espanhol: veja onde assistir

Lamine Yamal, no confronto entre Barcelona e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol - Josep LAGO / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/09/2025 14h30

Barcelona e Valencia se enfrentam hoje (14), às 16h (de Brasília), no Johan Cruyff, em Barcelona, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O confronto marcaria o retorno do Barcelona ao Camp Nou após mais de dois anos, mas a falta de autorizações após uma inspeção obrigou a equipe catalã a disputar a partida em um estádio menor, dentro do centro de treinamento, com capacidade para cerca de 6 mil torcedores.

O time de Hansi Flick vem de empate na competição e busca reencontrar o caminho da vitória. Na última rodada, o Barça visitou o Rayo Vallecano e ficou no 1 a 1.

Do outro lado, o Valencia tenta manter a boa fase após conquistar sua primeira vitória no torneio. Na rodada passada, a equipe recebeu o Getafe e venceu por 3 a 0.

Barcelona x Valencia -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 14 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Johan Cruyff, em Barcelona
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

