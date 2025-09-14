Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Santos pelo Brasileirão: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/09/2025 14h30

Atlético-MG e Santos se enfrentam hoje (14), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Atlético-MG atravessa um momento complicado no Brasileirão, acumulando três derrotas seguidas. Na rodada passada, o Galo acabou superado pelo Vitória por 1 a 0.

Além disso, o time de Jorge Sampaoli ainda tenta se recuperar do duro golpe da eliminação para o rival Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil, quando perdeu as duas partidas e caiu com 4 a 0 no agregado.

O Santos também vive fase delicada na competição. O Peixe iniciou a rodada apenas uma posição acima da zona de rebaixamento e soma três jogos sem vencer. No último compromisso, a equipe ficou no empate sem gols diante do Fluminense.

Atlético-MG x Santos -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 14 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

