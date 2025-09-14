Topo

Esporte

Torcida do São Paulo entende que Tapia deve ser titular contra o Botafogo

14/09/2025 07h00

O São Paulo recebe o Botafogo neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, com desfalques. Para este jogo, o técnico Hernán Crespo não poderá contar com Luciano, suspenso com três cartões amarelos. Assim, ele deve escolher entre Juan Dinenno e Gonzalo Tapia para iniciar a partida.

A definição do titular será divulgada uma hora antes do jogo, mas a torcida são-paulina entende que Tapia é o nome certo para substituir o camisa 10.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 63,64% votaram pela titularidade do atacante chileno, enquanto 36,36%  acreditam que Dinenno é o subsituto ideal de Luciano.

Torcida do São Paulo quer Tapia como substituto de Luciano contra o Botafogo (Foto: Reprodução)

Com muitos atacantes lesionados e outros vendidos a clubes do exterior, Crespo ficou com poucas opções para o setor ofensivo. Assim, Dinenno e Tapia polarizam a disputa para figurar nos 11 iniciais contra o Botafogo.

O São Paulo espera voltar a vencer no Brasileiro após perder para o Cruzeiro na última rodada, por 1 a 0. O Tricolor ocupa a sétima colocação, com 32 pontos, enquanto o Botafogo aparece na quinta posição, com três unidades a mais.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Dorival avalia situação física de Garro e admite: "Preocupação com ele é grande"

Campeão de kickboxing aplica queda em Tom Aspinall durante sparring; veja

Torcida do São Paulo entende que Tapia deve ser titular contra o Botafogo

"Mente" do Santos, Neymar busca primeira assistência no Brasileiro

Após avançar à semifinal da Copa do Brasil, Vasco retoma luta para se recuperar no Brasileirão

São Paulo volta da Data Fifa reforçado contra Botafogo em crise

Com ajustes, Alex Poatan prevê versão "10% melhor" para revanche contra Ankalaev

Ferreira busca repetir feito do 1º turno para guiar São Paulo à vitória contra o Botafogo

Barreal e Guilherme lideram Santos ofensivamente no Brasileirão; saiba números

Red Bull Bragantino busca reabilitação no Brasileirão diante do lanterna Sport

Da base ao esquema, Dorival quebra cabeça em meio a novo drama de trio GYM