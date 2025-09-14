Torcida do São Paulo entende que Tapia deve ser titular contra o Botafogo

O São Paulo recebe o Botafogo neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, com desfalques. Para este jogo, o técnico Hernán Crespo não poderá contar com Luciano, suspenso com três cartões amarelos. Assim, ele deve escolher entre Juan Dinenno e Gonzalo Tapia para iniciar a partida.

A definição do titular será divulgada uma hora antes do jogo, mas a torcida são-paulina entende que Tapia é o nome certo para substituir o camisa 10.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, 63,64% votaram pela titularidade do atacante chileno, enquanto 36,36% acreditam que Dinenno é o subsituto ideal de Luciano.

Torcida do São Paulo quer Tapia como substituto de Luciano contra o Botafogo (Foto: Reprodução)

Com muitos atacantes lesionados e outros vendidos a clubes do exterior, Crespo ficou com poucas opções para o setor ofensivo. Assim, Dinenno e Tapia polarizam a disputa para figurar nos 11 iniciais contra o Botafogo.

O São Paulo espera voltar a vencer no Brasileiro após perder para o Cruzeiro na última rodada, por 1 a 0. O Tricolor ocupa a sétima colocação, com 32 pontos, enquanto o Botafogo aparece na quinta posição, com três unidades a mais.