Tiquinho Soares celebra fim de jejum pelo Santos: "Não desaprendi a fazer gol"

Tiquinho Soares mandou um recado após acabar com um jejum de 14 jogos sem fazer gols neste domingo, no empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e Santos, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante foi acionado na reta final da partida, sofreu um pênalti quando o Santos atuava com um homem a menos em campo e ele mesmo cobrou, assegurando um precioso ponto para a equipe na luta contra o rebaixamento.

"Nunca passei tanto tempo sem fazer gol, mas futebol é desse jeito, estouaqui para ajudar, de corpo e alma. Não desaprendi a fazer gol não, se eu tiver duas oportunidades, uma eu faço gol. Se eu não fizer, a culpa é minha. Mas é isso aí, conseguimos um grande resultado", disse Tiquinho Soares ao Premiere.

Depois de um primeiro tempo em que foi superior aos donos da casa, o Santos caiu na etapa complementar com a expulsão de Zé Ivaldo logo nos primeiros minutos. O Atlético-MG, então, soube aproveitar a vantagem numérica e abriu o placar com Igor Gomes, mas o Peixe foi aguerrido para buscar o empate no apagar das luzes.

"Feliz. Acho que a gente fez um grande jogo, merecíamos ter ganhado, na minha opinião. Atlético com um a mais teve um pouco mais de volume de jogo. É levantar a cabeça, temos tudo pra sair dessa situação", concluiu Tiquinho Soares, se referindo à luta do Santos contra o rebaixamento.