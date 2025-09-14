Tiquinho valoriza atuação contra Atlético-MG: 'Não desaprendi a fazer gol'

O atacante Tiquinho Soares destacou sua atuação no empate do Santos contra o Atlético-MG neste domingo, na Arena MRV, e afirmou que não "desaprendeu a fazer gol". Ele ressaltou sua dedicação e disse ter "certeza" de que vai aproveitar as oportunidades que surgir.

O que aconteceu

O jogador, vice-artilheiro do Santos na temporada com sete gols, converteu o pênalti sofrido por Thaciano nos minutos finais da partida contra o Galo, empatando o jogo em 1 a 1. Ele comemorou o resultado obtido mesmo com o time jogando com um a menos desde o início do segundo tempo, após expulsão de Zé Ivaldo.

Tiquinho ressaltou a atuação da equipe, destacando a entrega dos companheiros em um jogo difícil. "Fizemos um grande jogo. Merecíamos ter ganhado. O Atlético com um a mais teve mais volume de jogo, mas é levantar a cabeça. Continuamos com tudo para sair dessa situação", disse.

Sobre o jejum de gols que vinha enfrentando, ele reafirmou confiança: "Tenho certeza de que de duas oportunidades, se eu pegar uma, eu faço gol. Se eu não fizer, a culpa é minha."

O resultado, porém, manteve o Santos em posição delicada na tabela, com 23 pontos, em 15º lugar.

Próximo jogo

O Peixe volta a campo no próximo domingo, às 20h30, em clássico com o São Paulo na Vila Belmiro.