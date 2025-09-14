Topo

Técnico do Santos projeta melhora de seu camisa 10: "Quero um Neymar melhor"

14/09/2025 19h26

Juan Pablo Vojvoda não teve receio de admitir que espera uma versão melhor de Neymar para os próximos compromissos do Santos no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o camisa 10 protagonizou as melhores oportunidades de gol da equipe no primeiro tempo, mas desperdiçou todas elas.

Passada a partida, o técnico santista avaliou o desempenho da estrela do time e acredita que ele ainda pode evoluir nesta reta final da temporada.

"Acho que no primeiro tempo ele deu sequência de jogo, teve chances de gol, isso é importante. Vamos ter um Neymar melhor, quero um Neymar melhor, porque gosto de treinar com grandes jogadores, e ele é um dos grandes da história", comentou Vojvoda.

Neymar teve pelo menos duas chances claríssimas de gol. Na primeira, bateu fraco, no meio do gol, e em seguida foi derrubado por Scarpa dentro da área. Na segunda, acabou "furando" a bola, perdendo o timing para completar para o gol.

"É um jogador humilde, precisamos dele a todo momento. Se viu em determinados minutos e em grande parte do primeiro tempo a qualidade dele também", completou Vojvoda.

O treinador do Santos terá uma semana livre para trabalhar com o elenco e acompanhar a tão esperada evolução gradual de Neymar antes do clássico contra o São Paulo, no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

