Tapia leva terceiro amarelo e desfalca São Paulo no clássico contra o Santos

O técnico Hernán Crespo ganhou novas dores de cabeça para o clássico contra o Santos, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Gonzalo Tapia recebeu o cartão amarelo na vitória do São Paulo sobre o Botafogo, neste domingo, e precisará cumprir suspensão.

Pendurado, Gonzalo Tapia foi titular do São Paulo e estava passando batido. No entanto, aos 47 minutos do segundo tempo, o camisa 14 parou um contra-ataque do Botafogo. Assim, foi punido pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) com o cartão amarelo.

Tapia foi o único dos oito jogadores pendurados do São Paulo que levaram cartão amarelo na vitória sobre o Botafogo. Rafael, Arboleda, Sabino e Pablo Maia passaram ilesos, enquanto André Silva (lesionado), Ferraresi (poupado) e Maik (não relacionado) sequer entraram em campo.

Se Tapia será baixa, Crespo, por outro lado, terá o retorno de Luciano. O camisa 10 cumpriu suspensão na partida deste domingo e deve ficar à disposição para o San-São. Ferreirinha, que também foi baixa por um desconforto no adutor, também pode ser uma novidade caso se recupere a tempo.

Rigoni também é opção para Crespo na próxima rodada do Brasileirão. O treinador, porém, seguirá tendo as ausências de Calleri e Ryan Francisco, ambos em recuperação de cirurgias no joelho.

Antes do clássico contra o Santos, o São Paulo inicia a disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores contra a LDU, no Equador. Como o San-São acontece no fim de semana anterior ao jogo de volta, Crespo pode optar por poupar alguns atletas visando o confronto decisivo no dia 25 de setembro.

Números de Tapia pelo São Paulo

8 jogos

2 gols

Próximos jogos do São Paulo

LDU-EQU x São Paulo (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

(jogo de ida das quartas de final da Libertadores) Data e horário: 18/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)