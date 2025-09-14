Topo

Esporte

Tapia leva terceiro amarelo e desfalca São Paulo no clássico contra o Santos

14/09/2025 20h02

O técnico Hernán Crespo ganhou novas dores de cabeça para o clássico contra o Santos, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Gonzalo Tapia recebeu o cartão amarelo na vitória do São Paulo sobre o Botafogo, neste domingo, e precisará cumprir suspensão.

Pendurado, Gonzalo Tapia foi titular do São Paulo e estava passando batido. No entanto, aos 47 minutos do segundo tempo, o camisa 14 parou um contra-ataque do Botafogo. Assim, foi punido pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) com o cartão amarelo.

Tapia foi o único dos oito jogadores pendurados do São Paulo que levaram cartão amarelo na vitória sobre o Botafogo. Rafael, Arboleda, Sabino e Pablo Maia passaram ilesos, enquanto André Silva (lesionado), Ferraresi (poupado) e Maik (não relacionado) sequer entraram em campo.

Se Tapia será baixa, Crespo, por outro lado, terá o retorno de Luciano. O camisa 10 cumpriu suspensão na partida deste domingo e deve ficar à disposição para o San-São. Ferreirinha, que também foi baixa por um desconforto no adutor, também pode ser uma novidade caso se recupere a tempo.

Rigoni também é opção para Crespo na próxima rodada do Brasileirão. O treinador, porém, seguirá tendo as ausências de Calleri e Ryan Francisco, ambos em recuperação de cirurgias no joelho.

Antes do clássico contra o Santos, o São Paulo inicia a disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores contra a LDU, no Equador. Como o San-São acontece no fim de semana anterior ao jogo de volta, Crespo pode optar por poupar alguns atletas visando o confronto decisivo no dia 25 de setembro.

Números de Tapia pelo São Paulo

  • 8 jogos

  • 2 gols

Próximos jogos do São Paulo

  • LDU-EQU x São Paulo (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

  • Data e horário: 18/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

  • Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 21/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Lucas Moura elogia companheiros após vitória do São Paulo

Crespo valoriza vitória do São Paulo e exalta união do elenco: "Se sacrificam um pelo outro"

Athletic supera o Botafogo-SP e se afasta do Z4 da Série B

Athletic-Club supera o Botafogo-SP e respira na luta contra o rebaixamento na Série B

Calderano perde final e fica com vice em Macau

'Saúl demonstra profissionalismo europeu': Colunistas elogiam meia do Fla

Palmeiras se contenta com pouco? Casão analisa goleada sobre o Inter

CRB x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Dí Maria faz gol olímpico contra o Boca Juniors; veja

Tapia leva terceiro amarelo e desfalca São Paulo no clássico contra o Santos

Bahia x Cruzeiro pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações