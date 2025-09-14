Topo

Tamires diz que Corinthians é exemplo e provoca: 'Mostramos quem é o líder'

14/09/2025 13h02

A lateral Tamires apontou o Corinthians como um exemplo para o futebol feminino brasileiro e alfinetou o Cruzeiro após a vitória por 1 a 0 na Neo Química Arena, que rendeu o heptacampeonato do Brasileirão feminino.

Cada ano está mais difícil, e a cada ano o Corinthians vai mostrando quem é Corinthians, porque a gente é essa referência. O que a gente faz aqui tem que ser exemplo para todos os clubes deste Brasil. Vai, Corinthians! Heptacampeão brasileiro! Tamires, à Globo

O que o Corinthians pode mostrar é que ele é exemplo não só quando chega no mata-mata, mas desde o primeiro dia que a gente pisa no CT. As meninas precisam entender que jogos se ganham dentro de campo, em cada ponto. Comemoraram antes dizendo "somos o líder", e agora a gente mostra quem é o líder aqui.

O Cruzeiro liderou a fase de grupos do Brasileirão feminino, que teve o Corinthians como segundo colocado. As Cabulosas encerraram a primeira fase com 36 pontos, dois a mais do que as Brabas.

O Alvinegro garantiu R$ 1,8 milhão em premiação pelo título, enquanto as mineiras embolsaram R$ 900 mil pelo vice. Os valores dizem respeito apenas à premiação da final. Ao todo, a CBF distribuirá cerca de R$ 2,4 milhões.

O Corinthians é o maior campeão brasileiro, enquanto o Cruzeiro tentava a primeira taça. Ao todo, as Brabas levaram o Brasileirão feminino sete vezes, sendo seis delas de forma consecutiva.

