Tamires alfineta Cruzeiro após título do Corinthians: "Agora a gente mostra quem é o líder"

14/09/2025 15h16

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo, na Neo Química Arena, e se sagrou campeão brasileiro feminino pela sétima vez. Presente em seis dos sete títulos, a lateral esquerda Tamires celebrou a conquista e aproveitou para alfinetar o time mineiro.

A atleta relembrou a comemoração das jogadoras cruzeirenzes após terminarem a primeira fase do Brasileiro na liderança. Apesar disso, afirmou que o título foi o mais difícil dos seis que conquistou.


"O que o Corinthians pode mostrar é que ele é exemplo não só quando chega no mata-mata, mas desde o primeiro dia que pisamos no CT para treinar. As meninas têm que entender que jogos se ganham dentro de campo, em cada ponto. Comemoraram antes dizendo somos os líderes. Agora a gente mostra quem é o líder", afirmou Tamires, em entrevista após a partida.

"Com certeza o mais difícil (título brasileiro). Cada ano vai ficando mais difícil, e o Corinthians vai mostrando quem ele é, porque somos essa referência, essa potência. O que a gente faz aqui tem que ser exemplo para todos os clubes do Brasil. Obrigado, Corinthians, e a todos que nos acompanharam. Vai, Corinthians, heptacampeão brasileiro", disse.

A lateral de 37 anos conquistou seu 17º título pelo Timão. Além dos seis brasileiros, ela também soma quatro Paulistas, três Libertadores, três Supercopas do Brasil e uma Copa Paulista.

