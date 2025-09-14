Showman! Carlos Prates cita apelo comercial como trunfo para furar fila pelo cinturão
No dia 15 de novembro, em Nova York (EUA), Carlos Prates enfrenta Leon Edwards no card do UFC 322. Atento à magnitude do confronto que está por vir contra o ex-campeão dos meio-médios (77 kg), o brasileiro traça planos audaciosos para o futuro. Um deles, inclusive, envolve uma possível 'furada de fila' pelo cinturão da categoria. Para isso, o striker da 'Fighting Nerds' aposta em dois trunfos: estilo de luta empolgante e apelo comercial junto aos fãs de MMA.
Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Prates admitiu que há atletas, na teoria, à sua frente na briga pela vaga de próximo desafiante ao título. Em contrapartida, nenhum deles atualmente prende a atenção de dirigentes e torcedores como o próprio. Apelidado de Romário do MMA pela sua personalidade irreverente e festeira longe dos octógonos, o brasileiro pode encurtar seu caminho até o topo caso vença e convença contra Leon Edwards.
"Eu acho certo que a galera da frente dispute o cinturão. Só que é 'business', é entretenimento, talvez felizmente (para mim). Os caras que estão na minha frente, tipo o Sean Brady e Belal Muhammad, são caras que a galera não quer assistir muito. É estilo de grappler, que fica amarrando. A galera gosta muito mais de ver os caras que nocauteiam, eu acho. E como isso é negócio e entretenimento, quem está trazendo mais entretenimento às vezes pula a fila (pelo título). Com uma vitória por nocaute muito boa em cima do Leon Edwards, a chance disso (eu furar a fila pelo cinturão) acontecer é grande", projetou Prates.
Chance de ouro
O confronto no UFC 322 representa uma oportunidade de ouro para o lutador brasileiro. Caso vença o ex-campeão, Carlos Prates deve subir degraus importantes rumo ao topo da categoria dos meio-médios e, inclusive, garantir uma vaga no top 5 do ranking, se aproximando de vez de uma disputa pelo cinturão da divisão.
Fighting Nerds em baixa
Do quarteto de maior destaque da equipe Fighting Nerds, Carlos Prates é o único que vem de vitória. Os outros três grandes expoentes da 'Academia do Ano' em 2024 no Oscar do MMA foram superados nas últimas semanas e perderam suas respectivas invencibilidades no Ultimate. Maurício Ruffy e Caio Borralho perderam para Benoit St-Denis e Nassourdine Imavov no UFC Paris, respectivamente. Já Jean Silva foi nocauteado por Diego Lopes na luta principal do Noche UFC, no último sábado (13).
Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok