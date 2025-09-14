Topo

Savarino lamenta derrota e foca em reação do Botafogo na temporada

14/09/2025 19h50

O Botafogo voltou a decepcionar seu torcedor. Neste domingo, os alvinegros foram derrotados pelo São Paulo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. O meia Savarino afirmou que o momento não é bom, mas pregou foco na reação neste fim de temporada.

"A verdade é que o momento não é muito bom, mas a gente tem que reagir. Temos que terminar a temporada da melhor maneira. Foi uma partida muito difícil. Começamos perdendo e para reverter é muito complicado. Somos um time que sempre se levanta. Vamos ver os erros e focar na próxima partida", disse.

Chance perdida

Com o resultado, os cariocas seguem com 35 pontos, em sexto lugar. Se tivesse vencido, o Botafogo poderia retornar ao G-4 da Série A.

Os alvinegros voltam a campo nesta quarta-feira, quando recebem o Mirassol, no Nilton Santos. O confronto foi adiado da 12ª rodada.

Esporte

