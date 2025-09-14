'Saúl demonstra profissionalismo europeu': Colunistas elogiam meia do Fla

No Fim de Papo, Walter Casagrande Jr. e Fabíola Andrade elogiaram o meio-campista Saúl, do Flamengo, que entrou em campo no mesmo fim de semana do nascimento da filha.

O jogador espanhol foi importante para a vitória flamenguista, dando um belo passe para o gol de Arrascaeta, que abriu o placar contra o Juventude - o jogo terminou 2 a 0.

Fabíola: Saúl está muito determinado

No Flamengo, se você pegar folga no fim de semana em que seu filho nasceu, você vai para o fim da fila e não sabe se volta para o time. O substituto pode entrar e acabar com a partida. [...] E o Saúl está determinado a mostrar serviço.

Fabíola Andrade

Casão: Saúl mostra a mentalidade profissional europeia

É de admirar a responsabilidade profissional dele. Se você quer ver o nascimento do seu filho, o clube libera, tudo bem. Mas você tem um compromisso profissional. [...] Isso é uma mentalidade europeia.

Walter Casagrande Jr.

