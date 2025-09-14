Topo

Esporte

OPINIÃO

'Saúl demonstra profissionalismo europeu': Colunistas elogiam meia do Fla

do UOL

Colaboração para o UOL

14/09/2025 20h20

No Fim de Papo, Walter Casagrande Jr. e Fabíola Andrade elogiaram o meio-campista Saúl, do Flamengo, que entrou em campo no mesmo fim de semana do nascimento da filha.

O jogador espanhol foi importante para a vitória flamenguista, dando um belo passe para o gol de Arrascaeta, que abriu o placar contra o Juventude - o jogo terminou 2 a 0.

Fabíola: Saúl está muito determinado

No Flamengo, se você pegar folga no fim de semana em que seu filho nasceu, você vai para o fim da fila e não sabe se volta para o time. O substituto pode entrar e acabar com a partida. [...] E o Saúl está determinado a mostrar serviço.
Fabíola Andrade

Relacionadas

Flamengo quebra tabu em Caxias do Sul e mantém perseguidores frustrados

Flamengo vence Juventude fora, quebra tabu e mantém vantagem na liderança

Filipe Luís cita 'não' ao Fenerbahce para seguir no Fla: 'Não é o momento'

Casão: Saúl mostra a mentalidade profissional europeia

É de admirar a responsabilidade profissional dele. Se você quer ver o nascimento do seu filho, o clube libera, tudo bem. Mas você tem um compromisso profissional. [...] Isso é uma mentalidade europeia.
Walter Casagrande Jr.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Pedro x Vitor Roque? Colunistas apontam quem é o melhor 9

Neymar critica gramado sintético após jogo na Arena MRV

Crespo lamenta lesões de laterais e elogia São Paulo: 'Grupo fantástico'

Ponte Preta bate Brusque com gol no fim e segue 100% no quadrangular final da Série C

Crespo destaca força do elenco e espera reforços para duelo com a LDU: 'É recuperar jogadores'

Brazão recebe alta de hospital e posta foto em rede social: 'Tudo não passou de um susto'

Lucas Moura elogia companheiros após vitória do São Paulo

Crespo valoriza vitória do São Paulo e exalta união do elenco: "Se sacrificam um pelo outro"

Athletic supera o Botafogo-SP e se afasta do Z4 da Série B

Athletic-Club supera o Botafogo-SP e respira na luta contra o rebaixamento na Série B

Calderano perde final e fica com vice em Macau