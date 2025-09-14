São Paulo volta a campo com zagueiros de sobra e alívio para Crespo

O São Paulo volta a campo após 14 dias com um problema a menos para Hernán Crespo, que estabeleceu um sistema com três zagueiros desde que reestreou no comando do Tricolor, ainda em julho. O time recebe o Botafogo, pelo Brasileirão, a partir das 17h30 (de Brasília).

Fim da escassez

Rafael Tolói está regularizado e pode atuar. O defensor assinou contrato no mês passado e, depois de aproveitar a Data Fifa para reforçar a questão física, está apto para reestrear com a camisa paulista — ele já atuou pelo clube entre 2012 e 2015.

Ele se junta a Alan Franco, Arboleda, Ferraresi e Sabino como os principais zagueiros da equipe. O São Paulo ainda tem Isac e Igão, promessas de Cotia de 19 e 18 anos, respectivamente, como alternativas.

O fato de o quinteto defensivo reunir condições de jogo serve como um alívio a Crespo, que só abriu mão de usar linha de três contra o Sport — na ocasião, os paulistas atuaram com time reserva porque, dias depois, enfrentaram o Atlético Nacional nas oitavas de final da Libertadores.

A lesão de Arboleda, ocorrida no início de agosto, havia deixado o São Paulo "no limite". Ainda sem Tolói, o comandante escalou de maneira consecutiva o trio Alan Franco, Ferraresi e Sabino, deixando os jovens da base como opções e evitando improvisações no setor.

Com o equatoriano recuperado, Crespo conta com um leque maior para manobrar sua defesa diante da nova maratona de jogos: serão cinco compromissos em 16 dias. A saga começa hoje (diante do Botafogo, em casa) e conta com dois duelos contra a LDU pela Libertadores. Há ainda o clássico com o Santos e, para fechar o mês, embate contra o Ceará.

São Paulo x Botafogo

Torneio: 23ª rodada do Brasileirão

Data e hora: 14 de setembro, às 17h30 (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo