São Paulo x Botafogo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão
São Paulo e Botafogo entram em campo neste domingo (14), às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O São Paulo viu a excelente sequência de resultados no Brasileirão ser interrompida na rodada passada. O Tricolor visitou o Cruzeiro e perdeu por 1 a 0.
Do outro lado, o Botafogo vem de duas vitórias consecutivas no campeonato. A equipe de Davide Ancelotti aplicou uma goleada por 4 a 1 no Red Bull Bragantino na rodada passada.
Apesar disso, a equipe carioca tenta virar a chave para se recuperar da eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil no meio de semana. O Botafogo recebeu o Vasco e acabou superado nos pênaltis após empate em 1 a 1.
São Paulo x Botafogo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 14 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
- Local: Morumbis, em São Paulo
- Transmissão: Globo (TV aberta), GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)