São Paulo x Botafogo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Símbolo do São Paulo fixado em uma das bandeirinhas de escanteio do MorumBis - ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/09/2025 05h30

São Paulo e Botafogo entram em campo neste domingo (14), às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O São Paulo viu a excelente sequência de resultados no Brasileirão ser interrompida na rodada passada. O Tricolor visitou o Cruzeiro e perdeu por 1 a 0.

Do outro lado, o Botafogo vem de duas vitórias consecutivas no campeonato. A equipe de Davide Ancelotti aplicou uma goleada por 4 a 1 no Red Bull Bragantino na rodada passada.

Apesar disso, a equipe carioca tenta virar a chave para se recuperar da eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil no meio de semana. O Botafogo recebeu o Vasco e acabou superado nos pênaltis após empate em 1 a 1.

São Paulo x Botafogo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 14 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
  • Local: Morumbis, em São Paulo
  • Transmissão: Globo (TV aberta), GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)

