São Paulo vence o Botafogo com gol de atacante que não marcava há 13 meses

O São Paulo venceu o Botafogo por 1 a 0, na noite de hoje, no Morumbis, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão.

Dinenno encerrou jejum de um ano e um mês para dar a vitória ao São Paulo. O argentino não balançava as redes desde o dia 19 de agosto do ano passado, quando ainda estava no Cruzeiro, no empate por 2 a 2 contra o Vitória, pelo Brasileirão. Foi o primeiro gol de Dinenno pelo Tricolor.

A partida também marcou as reestreias do zagueiro Rafael Tolói e do atacante Rigoni. O defensor começou como titular e jogou a partida até o fim, já Rigoni entrou na partida aos 12 minutos do 2º tempo e quase marcou um belo gol.

Com o resultado, o time de Hernan Crespo chegou aos 35 pontos e seguiu na 7ª posição. Mas agora na cola do Botafogo, o 6º colocado, que permaneceu com 35. O Bahia tem 36 em 5º, e o Mirassol é o 4º com 38.

O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (18), às 19h (de Brasília), contra a LDU, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Já o Botafogo joga na quarta-feira (17), às 19h30, contra o Mirassol, no Nilton Santos, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão.

São Paulo aproveita Botafogo 'sonolento' para vencer o jogo

Enzo Díaz em ação durante São Paulo x Botafogo, partida do Brasileirão Imagem: VICTOR FROES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

O Tricolor do Morumbi não fez um jogo brilhante, mas aproveitou a falta de ímpeto do Botafogo para criar a vantagem no 1º tempo e se expor bem menos na etapa final.

A equipe de Davide Ancelotti não deu uma única finalização nos primeiros 45 minutos e só quis jogo na segunda etapa. O Botafogo fez um segundo tempo muito superior ao primeiro, mas não obrigou Rafael a fazer nenhuma grande defesa.

O São Paulo abusou dos contra-ataques e chances perdidas para matar o jogo.

Lances importantes

Juan Dinenno abre o placar para o São Paulo. Logo aos 7 minutos do 1º tempo, Enzo Diaz avançou sem marcação pelo lado esquerdo e cruzou na área. Dinenno apareceu sozinho na cara de Neto e finalizou de primeira para abrir o placar.

Enzo Diaz quase amplia para o São Paulo. Aos 31, o argentino cobrou falta pelo lado direito a arriscou direto, a bola explodiu na trave de Neto e a zaga do Botafogo afastou o rebote do jeito que deu.

Goleiro do Botafogo sente dores e pede substituição ainda no 1º tempo. Aos 45, Neto pediu atendimento médico após sentir um incômodo e não seguiu em campo. Léo Linck assumiu a vaga.

Tapia desperdiça grande chance para o São Paulo. No primeiro minuto do 2º tempo, Cédric recebeu lançamento na ponta direita e tocou para Dinenno, dentro da área, mas o atacante foi bloqueado na hora do chute. A bola sobrou limpa para Tapia, mas o chileno finalizou direto para fora.

Tapia faz o segundo do São Paulo, mas em posição de impedimento. Aos 4, Tapia recebeu lançamento e ficou a cara a cara com Léo Linck. O atacante encheu o pé e marcou o segundo gol do São Paulo, mas o bandeirinha marcou impedimento e o VAR confirmou a posição irregular.

Matheus Martins quase empata para o Botafogo. Aos 15, Chris Ramos fez boa jogada individual e cruzou para a área. Danilo desviou e a bola sobrou para Matheus Martins. O atacante finalizou cruzado com muito perigo ao gol de Rafael e foi para fora.

Rigoni quase marca em sua reestreia. Aos 35, Wendell fez boa jogada pelo lado esquerdo e virou o jogo para Rigoni. O atacante cortou para o meio e bateu colocado, mas Léo Linck fez boa defesa. O reforço Tricolor ficou no quase pouco tempo depois, ao interceptar um adversário, arrancar da defesa e finalizar cruzado — a bola, caprichosamente, bateu na trave.

Léo Linck faz um milagre. Aos 48, Luan tabelou com Marcos Antônio, caiu, girou no chão e bateu para o gol. Léo Linck salvou.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 x 0 BOTAFOGO

Data e horário: 14 de setembro, às 17h30 (de Brasília)

Competição: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Público: 38.713

Renda: R$ 1.807.524,00

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (GO)

Gols: Juan Dinenno, aos 7 minutos do 1º tempo (SAO)

Cartões amarelos: Alan Franco e Rigoni (SAO); David Ricardo (BOT)

SÃO PAULO: Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco (Arboleda) e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Alisson (Marcos Antônio), Rodriguinho (Luan) e Enzo Diaz (Wendell); Dinenno (Rigoni) e Tapia. Técnico: Hernan Crespo.

BOTAFOGO: Neto (Léo Linck); Vitinho, Kaio Pantaleão, David Ricardo e Marçal (Cuiabano); Newton (Marlon Freitas), Allan (Joaquín Correa) e Danilo; Jeffinho (Matheus Martins), Savarino e Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.