São Paulo volta da Data Fifa reforçado contra Botafogo em crise

O São Paulo recebe o Botafogo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 17h30 (de Brasília), no MorumBis. Três pontos separam botafoguenses (35) e são-paulinos (32). O confronto direto na parte de cima da tabela, a partida coloca frente a frente times que tinham expectativas opostas para a temporada e vivem diferentes momentos.

Em um ano de contenção de gastos, o São Paulo utilizará o duelo para retomar ritmo de jogo, já que a equipe tem pela frente a partida de ida das quartas de final da Libertadores, contra a LDU, na quinta-feira, em Quito.

Foi na capital equatoriana que o Botafogo, atual campeão, caiu na competição continental. Os cariocas também vêm de uma eliminação na Copa do Brasil, para o Vasco. Resta apenas o Brasileirão para o clube, que terá de investir todo esforço no torneio.

O técnico Hernán Crespo recebeu boas notícias quanto ao elenco. Durante o período de Data Fifa, Arboleda e Marcos Antônio retomaram os treinos e devem estar disponíveis já neste domingo. Alisson e Wendell também voltaram a ter condições.

Em breve, o argentino poderá contar com Oscar. Sete semanas depois de ter sofrido uma fratura em três vértebras lombares, o meia encaminhou a última etapa de transição e já faz treinamentos com bola. Entretanto, ele continua fora, como Lucas, que continua na fisioterapia após passar por artroscopia para retirada de fibrose do joelho direito.

Três reforços trazidos na janela de transferências podem aparecer neste domingo após terem sido regularizados nesta semana: Rigoni, Mailton e Rafael Tolói. O zagueiro evoluiu fisicamente após chegar ao São Paulo com três meses parado.

"Minha forma de liderar é no trabalho. Estou aqui para mostrar essa liderança no dia a dia. Estou muito feliz e motivado. Tenho um desejo muito grande de fazer com que essa segunda passagem seja de sucesso", disse o zagueiro na sua apresentação.

O atacante Rigoni é outro que chega para uma segunda passagem. "O São Paulo é a minha casa. Obviamente, quando tive a possibilidade de voltar ao clube, não hesitei nem por um segundo", contou o argentino.

Além dos jogadores que se recuperam de lesão, Crespo terá dois desfalques. Bobadilla e Luciano cumprirão suspensão.

O Botafogo precisa da vitória para tentar uma recomposição na temporada. A frustração pela eliminação na Copa do Brasil não foi escondida pelos botafoguenses.

"Agora é uma sensação de muita decepção primeiro, todo mundo sente muito pela oportunidade perdida, pela torcida, pela festa que eles fizeram, pelo apoio que eles deram ao time todo o jogo, então agora é um momento de grande decepção para a gente", afirmou o técnico Davide Ancelotti após o empate por 1 a 1 contra o Vasco, seguido por derrota nos pênaltis.

O italiano evita falar em arrancar para brigar pelo título brasileiro. "Tem um objetivo claro que é assegurar Libertadores e Copa do Brasil para o próximo ano. O torcedor vai voltar a acreditar se o time jogar bem. Temos de recuperar a confiança porque hoje foi um golpe duro para a gente. É seguir trabalhando, não pensar muito longe. Pensar jogo a jogo, fazer bem na competição que temos, que é o Brasileiro."

Há dúvidas sobre as condições de Danilo e Montoro. Ambos ficaram fora do confronto contra o Vasco. O brasileiro, por motivos físicos. O argentino sofria com um problema gastrointestinal.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X BOTAFOGO

SÃO PAULO - Rafael; Ferraresi, Rafael Tolói e Alan Franco; Cédric Soares, Alisson, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Rigoni. Técnico: Hernán Crespo.

BOTAFOGO - Neto; Vitinho, Kaio Pantaleão, Aleander Barboza e Alex Telles; Newton e Marlon Freitas; Santiago Rodríguez, Joaquín Correa e Jeffinho; Arthur. Técnico: Davide Ancelotti.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 17h30 (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.