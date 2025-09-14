São Paulo terá estreia de Rafael Tolói e retorno de Alisson contra o Botafogo; veja escalações

O São Paulo está escalado para a partida de logo mais diante do Botafogo, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Hernán Crespo promoveu a reestreia do zagueiro Rafael Tolói. Além disso, o treinador ainda contará com três importantes retornos, sendo um no time titular e dois no banco de reservas.

Escalação do São Paulo com Tolói titular

Rafael Tolói foi o escolhido para ocupar a vaga de Ferraresi, poupado após dois jogos como titular pela Venezuela na data Fifa. Já no ataque, a dupla escolhida por Crespo, nas ausências de Ferreirinha (desconforto no adutor) e Luciano (suspenso) foi Tapia e Dinenno. Recém-contratado, Rigoni inicia no banco, assim como o lateral direito Mailton.

Enquanto isso, Enzo Díaz volta à ala esquerda após cumprir suspensão, e Alisson, recuperado de dores no quadril, ocupa a vaga de Bobadilla, suspenso, no meio-campo. Crespo ainda conta com os importantes retornos de Arboleda e Marcos Antônio, que se recuperaram de lesões musculares e aparecem como opções no banco de reservas.

O São Paulo está escalado com: Rafael; Rafael Tolói, Sabino e Alan Franco; Cédric Soares, Alisson, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Dinenno e Tapia.

Além de Luciano e Bobadilla (suspensos), o São Paulo também não poderá contar com André Silva (contusão no joelho direito), Oscar (transição física), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Lucas (artroscopia no joelho direito), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo) e Ryan Francisco (cirurgia no joelho esquerdo).

Botafogo com mudanças

Já o Botafogo vem com algumas mudanças em relação ao duelo contra o Vasco no meio de semana. Arthur Cabral está entregue ao departamento médico. Com isso, quem preenche a lacuna no ataque é Chris Ramos. O Glorioso ainda conta com o retorno de Vitinho, que volta a ficar disponível após servir a Seleção Brasileira na data Fifa.

Savarino também está de volta após a data Fifa e será titular. Outras novidades na equipe são as entradas de David Ricardo e Marçal no sistema defensivo, assim como Allan, que ganha oportunidade no meio-campo. Já Cuiabano, recuperado de lesão, fica à disposição no banco de reservas.

A escalação do Botafogo cobra com: Neto; Vitinho, Kaio Pantaleão, David Ricardo e Marçal; Danilo, Newton e Allan; Jeffinho, Savarino e Chris Ramos.

Além de Artur e Arthur Cabral, o Botafogo também não conta com Bastos e Nathan Fernandes, lesionados, e com Jordan Barrera, convocado pela seleção sub-20 da Colômbia.

São Paulo e Botafogo ficam frente a frente logo mais neste sábado, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

