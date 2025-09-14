São Paulo soma 40% de aproveitamento nos últimos 5 jogos contra o Botafogo no Morumbis
O São Paulo recebe o Botafogo neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor espera melhorar o retrospecto recente em casa contra o adversário.
A equipe são-paulina soma apenas 40% de aproveitamento nos últimos cinco jogos contra o Glorioso no Morumbis. São uma vitória para cada lado e três empates no período, com sete gols dos mandantes e três dos visitantes.
A única vitória do São Paulo foi em dezembro de 2020, quando goleou o Botafogo por 4 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Brenner (2), Reinaldo e Hernanes marcaram os gols do clube do Morumbis, na época líder isolado do Brasileirão e comandado por Fernando Diniz.
De lá para cá, entretanto, o time paulista passou a encontrar dificuldades contra o rival carioca. Além de não conseguir vencer também fora de casa, o Tricolor perdeu sua força no Morumbis e nunca mais superou o Botafogo em casa.
Em 2022, o Glorioso venceu o time são-paulino por 1 a 0, com gol de Tiquinho Soares nos acréscimos. Depois, as equipes acumularam três empates, sendo dois pelo Campeonato Brasileiro (2023 e 2024) e um pelas quartas de final da Libertadores, que acabou com a eliminação do São Paulo nos pênaltis.
O que joga a favor do São Paulo é o bom momento no Morumbis na temporada. Sob o comando de Hernán Crespo, a equipe paulista ainda não foi superada em seus domínios, com cinco vitórias e um empate em seis jogos. A última derrota aconteceu em junho, para o Vasco, por 3 a 1.
O São Paulo espera voltar a vencer no Brasileiro após perder para o Cruzeiro na última rodada, por 1 a 0. O Tricolor ocupa a sétima colocação, com 32 pontos, enquanto o Botafogo aparece na quinta posição, com três unidades a mais.