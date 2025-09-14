São Paulo atualiza situação médica de Enzo Díaz e Wendell; veja detalhes

O São Paulo atualizou os quadros médicos dos laterais esquerdos Enzo Díaz e Wendell após a vitória sobre o Botafogo na noite deste domingo. O Tricolor paulista venceu o Alvinegro carioca por 1 a 0, no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, Enzo Díaz sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto Wendell sentiu um desconforto no músculo adutor da coxa esquerda. Ambos serão reavaliados e passarão por exames na reapresentação do elenco, agendada para esta segunda-feira.

Enzo Díaz caiu sozinho no gramado do Morumbis ainda no primeiro tempo. Com isso, ele foi substituído no intervalo e deixou o campo para a entrada de Wendell, que terminou a partida sentindo dores. O camisa 18, vale lembrar, está voltando a atuar após se recuperar de uma lesão na posterior da coxa esquerda.

O técnico Hernán Crespo já havia feito uma análise inicial sobre o problema de Enzo Díaz em coletiva após a vitória. O comandante, porém, ainda acredita que pode ter o ala à disposição na próxima partida da equipe.

"Acho que foi uma contusão, mas depois vamos falar com o Doutor. Eu sabia que ele tinha problemas e o tirei, porque ele já tinha sentido. Acho que foi uma contusão, mas acho que não é grave. Enzo é duro, não vai parar [risos] Ele vai ter condições. Enzo vai jogar, está tranquilo [risos]", disse Crespo.

Crespo ainda esclareceu a situação de Wendell e mencionou o estado ruim do gramado do Morumbis, afirmando que o atleta terminou a partida atuando "no sacrifício".

"Wendell sofreu uma lesão, voltou, sentiu o adutor um pouco mais pesado. Sempre há riscos. Não sei o que aconteceu com o gramado, mas não estava regular, não estava como a gente gosta de jogar. Não é culpa do campo, não estou dizendo isso, mas ele jogou com muito sacrifício, com muito coração, ficou até o final e sentiu dores. Mas vamos ver. Espero que não seja grave", completou o treinador.

Caso as baixas de Enzo Díaz e Wendell se confirmem, a única opção para a ala esquerda do São Paulo será o garoto Patryck, cria de Cotia.

Situação na tabela do Brasileiro

Com o resultado, o São Paulo voltou a vencer no Brasileirão depois de perder para o Cruzeiro na última rodada. O Tricolor paulista permaneceu na sétima posição em razão dos critérios de desempate, mas colou de vez no G6, igualando os 35 pontos do Botafogo.

São Paulo: sétima posição, com 35 pontos (nove vitórias, oito empates e seis derrotas)

Próximos jogos do São Paulo

LDU-EQU x São Paulo (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

(jogo de ida das quartas de final da Libertadores) Data e horário: 18/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)