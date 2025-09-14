Santos venceu um dos últimos 18 jogos fora de casa contra o Atlético-MG; veja
O Santos terá um grande desafio neste domingo, quando visita o Atlético-MG pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. A partida, marcada para as 16h (de Brasília), coloca frente a frente duas equipes pressionadas por resultados recentes, mas com retrospectos bem distintos quando o duelo acontece em Minas Gerais.
Isso porque o Peixe venceu apenas uma vez nos últimos 18 jogos contra o Atlético como visitante. O triunfo solitário aconteceu em 2017, pela 13ª rodada do Brasileirão, quando Daniel Guedes marcou nos acréscimos da etapa final e garantiu o 1 a 0, na Arena Independência.
Desde então, os santistas somam derrotas e empates diante do Galo, incluindo o revés por 2 a 0 na inauguração da Arena MRV, em 2023. No total, foram 12 derrotas, cinco empates e apenas aquela vitória no recorte mais recente.
O momento atual também adiciona peso ao encontro. O Atlético-MG chega de eliminação para o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil, resultado que marcou a estreia de Jorge Sampaoli no comando. Sem vencer há quatro rodadas no Brasileirão, o time mineiro ocupa a 14ª posição, com 24 pontos, e tenta uma reação para se afastar da parte de baixo da tabela.Já o Santos aparece em situação igualmente delicada. Com 22 pontos, na 16ª colocação, o Peixe precisa pontuar fora de casa para não correr risco de entrar no Z4.
O técnico Juan Pablo Vojvoda, que teve tempo de trabalho durante a data Fifa, aposta nos reforços recém-contratados para mudar a cara da equipe. Neymar, mesmo com o histórico de evitar gramados sintéticos, deve ser titular pela importância da partida.
Veja os últimos 18 jogos com mando do Galo:
- 2023 - Brasileirão (R21): Atlético-MG 2 x 0 Santos
- 2022 - Brasileirão (R11): Atlético-MG 1 x 1 Santos
- 2021 - Brasileirão (R26): Atlético-MG 3 x 1 Santos
- 2020 - Brasileirão (R28): Atlético-MG 2 x 0 Santos
- 2019 - Brasileirão (R27): Atlético-MG 2 x 0 Santos
- 2019 - Copa do Brasil (oitavas): Atlético-MG 0 x 0 Santos
- 2018 - Brasileirão (R18): Atlético-MG 3 x 1 Santos
- 2017 - Brasileirão (R13): Atlético-MG 0 x 1 Santos (única vitória santista)
- 2016 - Brasileirão (R1): Atlético-MG 1 x 0 Santos
- 2015 - Brasileirão (R7): Atlético-MG 2 x 2 Santos
- 2014 - Brasileirão (R24): Atlético-MG 3 x 2 Santos
- 2013 - Brasileirão (R24): Atlético-MG 3 x 1 Santos
- 2012 - Brasileirão (R12): Atlético-MG 2 x 0 Santos
- 2011 - Brasileirão (R29): Atlético-MG 2 x 1 Santos
- 2010 - Brasileirão (R34): Atlético-MG 2 x 2 Santos
- 2010 - Copa do Brasil (quartas): Atlético-MG 3 x 2 Santos
- 2009 - Brasileirão (R26): Atlético-MG 3 x 1 Santos
- 2008 - Brasileirão (R37): Atlético-MG 0 x 0 Santos