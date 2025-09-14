Topo

Santa Cruz vence o Maranhão e abre vantagem na semifinal da Série D

14/09/2025 18h12

Neste domingo, o Santa Cruz venceu o Maranhão por 1 a 0, pelo jogo de ida da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro, e abriu vantagem para o jogo de volta. Renato marcou o único gol da partida e garantiu o triunfo para os visitantes. 

 Situação do confronto

Ambas as equipes já garantiram o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, seguem em busca pelo título da competição nacional. 

? Resumo do jogo 

?MARANHÃO x SANTA CRUZ?

? Competição: Semifinal da Série D (Jogo 1)

?? Local: Estádio Governador João Castelo, em São Luís

? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: 16h (de Brasília)

Gol

  • ? Renato, aos 32? do 2ºT (Santa Cruz)

Como foi o jogo 

O primeiro tempo do jogo foi de maior controle dos donos da casa, que criaram boas oportunidades, mas sem precisão na finalização das jogadas. O Santa Cruz, por sua vez, teve menos a posse de bola e chegou menos ao ataque, mas nas poucas oportunidades, ofereceu perigo ao gol adversário. 

O Santa Cruz voltou melhor para a etapa complementar e chegou a balançar as redes aos três minutos, mas o gol foi anulado pela arbitragem. Os visitantes seguiram pressionando e abriram o placar aos 32 minutos. Renato aproveitou bola sobrada dentro da área após cobrança de falta e acertou um belo voleio para garantir a vitória ao Santa Cruz.

Próximo jogo

As equipes voltam a se enfrentar neste sábado, pelo jogo de volta da semifinal da Série D do Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco.  

