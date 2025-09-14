Topo

Esporte

Salah salva com gol nos acréscimos, e Liverpool vence o Burnley pelo Inglês

Salah, do Liverpool, em jogo contra o Burnley pelo Campeonato Inglês - REUTERS/Scott Heppell
Salah, do Liverpool, em jogo contra o Burnley pelo Campeonato Inglês Imagem: REUTERS/Scott Heppell

14/09/2025 12h04

Com um gol de Mohamed Salah aos 50 minutos do segundo tempo, o Liverpool venceu o Burnley, hoje, no Turf Moor Stadium, por 1 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. No segundo tempo, os mandantes ainda tiveram um jogador expulso.

Com a vitória, o Liverpool permanece líder isolado da competição. Agora, a equipe de Anfield chegou aos 12 pontos em quatro jogos. Por sua vez, o Burnley tem três pontos em quatro partidas, na 14ª colocação

Resumo do jogo

O Liverpool pressionou o Burnley durante o primeiro tempo inteiro, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Durante a primeira etapa, os Reds finalizaram dez vezes contra apenas um dos mandantes. Além disso, a equipe criou uma grande chance, mas não conseguiu converter a oportunidade em gol.

No segundo tempo, a pressão do Liverpool continuou intensa, mas o Burnley se segurou do jeito que pôde. O número de finalizações foi ainda mais alto, e os escanteios foram para mais de 12 no jogo inteiro.

Tudo parecia se encaminhar para um empate, até que o Liverpool teve um pênalti marcado ao seu favor, aos 50 minutos do segundo tempo. Na cobrança, Salah cobrou firme e deu a vitória aos Reds.

Próximos jogos

Burnley

  • Joga em casa contra o Nottingham Forest no próximo sábado (20), às 11h (de Brasília), pela Premier League.

Liverpool

  • Encara o Atlético de Madrid-ESP nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), em Anfield, pela Liga dos Campeões.

