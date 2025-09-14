Topo

Rigoni celebra reestreia com vitória e vê São Paulo "no caminho certo"

14/09/2025 19h43

O São Paulo venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite deste domingo, no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a reestreia de Emiliano Rigoni, que foi contratado na última janela e voltou a defender as cores do clube nesta segunda passagem.

O atacante começou a partida no banco de reservas, mas foi acionado pelo técnico Hernán Crespo aos 12 minutos do segundo tempo, entrando na vaga de Dinenno. O camisa 77 se mostrou muito ativo em campo e quase chegou a balançar as redes, mas acabou acertando a trave. Após o jogo, ele comemorou a reestreia com vitória.

"Sim [sobre quase ter marcado]. Muito contente, para mim é muito especial. Tinha muita vontade de poder estar e jogar essa partida. Estive muito próximo de ajudar a equipe, quase fiz um gol. Creio que este é o caminho correto. Fomos muito bem hoje, a equipe entregou tudo. Creio que a vitória foi merecida", afirmou o argentino ao Premiere.

Este foi o primeiro compromisso do São Paulo após a data Fifa. O Tricolor teve cerca de duas semanas para se preparar para o embate e soube fazer valer o tempo de treinamentos no SuperCT.

"Para nós, é muito importante começar assim depois de uma data Fifa. Ainda temos muitas partidas importantes pela frente, e essa é a melhor maneira de começarmos essa sequência", concluiu Rigoni.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo voltou a vencer no Brasileirão depois de perder para o Cruzeiro na última rodada. O Tricolor paulista permaneceu na sétima posição em razão dos critérios de desempate, mas colou de vez no G6, igualando os 35 pontos do Botafogo.

  • São Paulo: sétima posição, com 35 pontos (nove vitórias, oito empates e seis derrotas)

Próximos jogos do São Paulo

  • LDU-EQU x São Paulo (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

  • Data e horário: 18/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

  • Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 21/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

