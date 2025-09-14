Renato Gaúcho nega priorizar copas após derrota do Fluminense para o Corinthians
O Fluminense foi derrotado pelo Corinthians, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado manteve os tricolores longe da briga pelas primeiras posições da Série A.
O técnico Renato Gaúcho escalou uma equipe alternativa. Isso porque o Fluminense inicia o duelo pelas quartas de final da Sul-Americana, nesta terça-feira, contra o Lanús-ARG, na Argentina, às 21h30 (de Brasília). O comandante tricolor, no entanto, negou que esteja priorizando as copas neste momento.
"No momento não estamos priorizando nada. Nós estamos procurando avançar nas três competições. Aí você pode falar "hoje foi um time totalmente diferente". Foi um time totalmente diferente porque eu não posso colocar o mesmo time três dias depois de um jogo. Simples. Então, a gente procura pontuar o máximo no Campeonato Brasileiro e sempre a classificação nas copas", disse.
Após o duelo pelo torneio continental, o Fluminense volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no sábado, contra o Vitória, no Barradão, às 16h.