Red Bull Bragantino busca reabilitação no Brasileirão diante do lanterna Sport

O Red Bull Bragantino volta a atuar no Campeonato Brasileiro após a pausa de duas semanas para a Data Fifa. Neste domingo, às 11h, busca a recuperação diante do lanterna e desesperado Sport. A partida é válida pela 23ª rodada e será realizada no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Na última rodada, o Red Bull Bragantino foi goleado pelo Botafogo por 4 a 1, no Rio. Com 30 pontos, começou a se distanciar do G-6. Dentro de casa, porém, busca a segunda vitória seguida, já que antes superou o Fluminense por 4 a 2. Esta vitória, aliás, encerrou um duro jejum de sete jogos, sendo seis derrotas seguidas.

O técnico Fernando Seabra não deve contar com o zagueiro Eduardo, o meia Praxedes e o atacante Isidro Pitta, todos no departamento médico. A expectativa fica por conta do lateral-direito Agustín Sant'Anna e do atacante Thiago Borbas, que fazem transição física. Mesmo se forem relacionados, eles não devem ser titulares. O atacante Nacho Laquintana, que estava com a seleção uruguaia, está à disposição.

Seabra admitiu insatisfação após derrota contra o Botafogo e prometeu nível de competitividade mais alto. "A gente tem a total consciência e a sinceridade de que aquele desempenho não pode se repetir. Não pode se repetir porque ele passa não só pelas questões do jogo, mas também por questões comportamentais de competitividade dentro do campo."

O Sport, apesar de finalmente conquistar sua primeira vitória no início do mês, ao fazer 1 a 0 no Grêmio em Porto Alegre (RS), não conseguiu consolidar a reação. Empatou sem gols com o São Paulo e depois foi derrotado por Palmeiras, por 3 a 0, e Vasco, por 3 a 2. Assim, ocupa a 20ª e última colocação com dez pontos.

O técnico Daniel Paulista tem como principal dúvida para montar a escalação o lateral-direito Matheus Alexandre. Ele sentiu uma lesão na coxa e não tem presença confirmada. Caso não tenha condições, Aderlan deve assumir a titularidade. Ele jogou na esquerda no último duelo, pois Igor Cariús está lesionado e ainda não volta.

Kévyson deve ser o escolhido para entrar na esquerda, mas o recém-chegado Lucas Cândido é outra opção. A boa notícia é a volta do zagueiro Rafael Thyere, recuperado de fratura no rosto.

Daniel Paulista pediu mais atenção aos erros individuais. "Na minha visão o Sport tem jogado bem, mas os erros individuais fazem com que a equipe pague caro. É continuar lutando. Ninguém disse que seria fácil, como não será."

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X SPORT

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Fabinho, Eric Ramires e Jhon Jhon; Laquintana, Eduardo Sasha e Lucas Barbosa. Técnico: Fernando Seabra.

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Victor Hugo; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Barletta e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 11h.

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).