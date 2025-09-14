Rebeca Lima garante o título no Mundial de Boxe em Liverpool

O Brasil encerrou a sua participação no Campeonato Mundial de Boxe de 2025, em Liverpool (Inglaterra), com quatro medalhas nas finais deste domingo.

Ouro brasileiro

O grande destaque foi Rebeca Lima, que conquistou o ouro na categoria até 60kg ao derrotar a polonesa Aneta Rygielska por 3 a 2.

Derrotas nas finais

No masculino, os brasileiros ficaram com a prata. Na categoria até 60kg, Luiz Oliveira, o "Bolinha", caiu na decisão contra Abdumalik Khalokov, do Uzbequistão.

Yuri Falcão (até 65kg) perdeu para o campeão olímpico uzbeque Asadkhuja Muydinkhujaev por 4 a 1. Na categoria até 90kg, Isaías Ribeiro foi superado pelo também uzbeque Turabek Khabibullaev, por 5 a 0.

Palavra da Confederação

"Medalhistas do Mundial de Boxe, escrevendo história e mostrando a força do Brasil no ringue! Vocês são orgulho do Brasil. Parabéns equipe e comissão técnica pelo desempenho sensacional em mais um campeonato!", descreveu a Confederação Brasileira de Boxe nas redes sociais.