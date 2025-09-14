Topo

Esporte

Rebeca Lima garante o título no Mundial de Boxe em Liverpool

14/09/2025 21h53

O Brasil encerrou a sua participação no Campeonato Mundial de Boxe de 2025, em Liverpool (Inglaterra), com quatro medalhas nas finais deste domingo.

Ouro brasileiro

O grande destaque foi Rebeca Lima, que conquistou o ouro na categoria até 60kg ao derrotar a polonesa Aneta Rygielska por 3 a 2.

Derrotas nas finais

No masculino, os brasileiros ficaram com a prata. Na categoria até 60kg, Luiz Oliveira, o "Bolinha", caiu na decisão contra Abdumalik Khalokov, do Uzbequistão.

Yuri Falcão (até 65kg) perdeu para o campeão olímpico uzbeque Asadkhuja Muydinkhujaev por 4 a 1. Na categoria até 90kg, Isaías Ribeiro foi superado pelo também uzbeque Turabek Khabibullaev, por 5 a 0.

Palavra da Confederação

"Medalhistas do Mundial de Boxe, escrevendo história e mostrando a força do Brasil no ringue! Vocês são orgulho do Brasil. Parabéns equipe e comissão técnica pelo desempenho sensacional em mais um campeonato!", descreveu a Confederação Brasileira de Boxe nas redes sociais.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Fabíola Andrade: 'Hoje, o Neymar é um jogador comum do futebol brasileiro'

'Absurdo!': Colunistas criticam atendimento médico a Brazão

Cuesta marca na estreia, mas lamenta empate do Vasco: "Perdemos dois pontos"

'Efeito suspensivo para Bruno Henrique é uma pouca vergonha', diz Trajano

Vasco vacila no final e sofre empate do Ceará com gol nos acréscimos em São Januário

Vasco cede empate ao Ceará no fim e fica a um ponto do Z4 do Brasileirão

Coutinho faz golaço, mas Ceará aproveita vacilo no fim e empata com Vasco

Rebeca Lima garante o título no Mundial de Boxe em Liverpool

Neymar detona gramado sintético após jogo contra o Atlético-MG: 'Comprovado, é uma m****'

Pedro x Vitor Roque? Colunistas apontam quem é o melhor 9

Bruno Rodrigues celebra retorno no Palmeiras: "Foi como se fosse meu primeiro jogo"