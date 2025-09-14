Raphinha sai do banco, faz 2 gols e Barcelona atropela o Valencia antes da estreia na Champions
Os clássicos com o Valencia viraram um prato cheio para a torcida do Barcelona. Em sua estreia no modesto estádio Johan Cruyff, o time azul e grená foi dominante em campo e derrotou os visitantes por 6 a 0, neste domingo, com dois gols de Raphinha, recuperando-se em La Liga. Após somar seu 10º ponto na tabela - está dois atrás do líder Real Madrid -, o time da casa chega embalado para a estreia na Champions League, na quinta-feira, diante do Newcastle, na Inglaterra.
Sem contar com o astro Lamine Yamal, com lesão no púbis, o técnico Hansi Flick promoveu mais cinco alterações em relação aos titulares do empate por 1 a 1 com o Rayo Vallecano na rodada anterior e deixou Raphinha no banco. As mudanças não impediram que o conjunto azul e grená impusesse nova goleada sobre o rival, a terceira neste ano - venceu por 5 a 0 pela Copa do Rei e fez 7 a 1 no campeonato nacional. São 18 gols marcados e apenas um sofrido nos três últimos duelos.
O Barcelona finalizou 11 vezes contra a meta do goleiro Agirrezabala contra nenhum chute dos visitantes no primeiro tempo. Coube ao jovem Fermín López, um dos reservas que ganharam chance entre os 11 iniciais, dar a vantagem parcial ao time da casa aos 28 minutos, tocando na saída do goleiro, após receber belo passe de Ferrán Torres.
Punido por ter chegado atrasado ao último treino antes do jogo, Raphinha foi acionado no intervalo. O brasileiro só precisou de oito minutos para completar para a rede o cruzamento de Rashford, contando com falha da inoperante defesa do Valencia, e ampliar a vantagem do Barcelona.
Dois minutos depois, Casadó tocou para Fermín bater da entrada da área, anotar pela segunda vez na partida e garantir a festa dos 5.862 associados presentes nas arquibancadas do estádio do CT - plano C do clube na impossibilidade de atuar no Camp Nou e no estádio Olímpico Lluís Companys.
Enquanto os visitantes mal conseguiam passar do meio de campo - deu uma finalização a gol no jogo -, o Barcelona controlava a partida, com 22 arremates, e parecia jogar com dois a mais em campo. Raphinha voltou a contar com uma trapalhada da marcação para anotar seu segundo gol, aos 20 minutos. Lewandowski, que entrou no segundo tempo, fez mais dois, aos 30 e aos 41, uma delas acertando o ângulo, para fechar a conta em 6 a 0.