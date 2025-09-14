Topo

Raphinha brilha após sair do banco, e Barcelona goleia o Valencia pelo Espanhol

14/09/2025 18h06

O Barcelona goleou o Valencia por 6 a 0, neste domingo, no estádio Johan Cruyff, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro Raphinha saiu do banco de reservas e anotou dois dos cinco gols dos donos da casa, que também marcou com Fermín López (2) e Lewandowski (2).

Situação na tabela

Com a vitória, o Barcelona segue na cola do líder Real Madrid. O time catalão foi a 10 pontos, dois a menos que o rival, que venceu a Real Sociedad no último sábado. O Valencia, por sua vez, é o 15º colocado, com quatro pontos.

? Resumo do jogo

?? BARCELONA 6 X 0 VALENCIA ? ?

? Competição: Quarta rodada do Campeonato Italiano

?? Local: estádio Johan Cruyff, em Barcelona, na Espanha

? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: 16h (de Brasília)

Gols 

  • ? Fermín López, aos 29 minutos do primeiro tempo

  • ? Raphinha, aos 8 minutos do segundo tempo

  • ?Fermín López, aos 11 minutos do segundo tempo

  • ?Raphinha, aos 21 minutos do segundo tempo

  • ?Lewandowski, aos 31 minutos do segundo tempo

  • ?Lewandowski, aos 41 minutos do segundo tempo

Como foi o jogo

Primeiro tempo

O Barcelona abriu o placar aos 29 minutos da primeira etapa. Cubarsí lançou do campo de defesa para Ferran Torres, que desviou de primeira para Fermín López. O camisa 16 chapou na saída do goleiro e marcou o primeiro do Barça.

Segundo tempo

O brasileiro Raphinha saiu do banco de reservas e entrou no intervalo para transformar a vitória em goleada. O atacante aproveitou cruzamento de Rashford e se esticou para mandar para o gol.

O terceiro gol saiu três minutos depois, novamente com Fermín López. O meio-campista recebeu de Casadó, bateu de fora da área e venceu o goleiro, que chegou a tocar na bola antes dela entrar.

Aos 21, foi a vez de Raphinha voltar às redes. Após lançamento na direita, Raphinha dominu, ganhou da marcação na área e bateu forte de voleio para anotar o quarto gol do Barcelona.

Aos 30, Lewandkowski recebeu bom passe de Dani Olmo no meio, dominou tirando da marcação e bateu no alto. 5 a 0 para os donos da casa.

Por fim, o polonês marcou seu segundo gol na partida aos 40. Após boa troca de passes, Lewandowski recebeu de Bernal e, cara a cara com o goleiro, tocou de cavadinha para marcar um golaço e dar números finais ao jogo.

Próximos jogos

Barcelona

  • Visita o Newcastle nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), no St. James' Park, pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

Valencia

  • Recebe o Athletic de Bilbao no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Mestalla, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

Veja os demais resultados do Espanhol

  • Celta 1×1 Girona

  • Levante 2×2 Betis

  • Osasuna 2×0 Rayo Vallecano

