Ramalho ou Matheuzinho? Veja para quem arbitragem creditou o gol do Corinthians

O Corinthians bateu o Fluminense na noite do último sábado, por 1 a 0, em pleno Maracanã, em compromisso válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro marcou aos 28 minutos do segundo tempo em um lance que gerou uma pequena confusão quanto ao crédito do gol.

Mas afinal, de quem foi o gol?

Matheuzinho cobrou falta para dentro da área e André Ramalho fez o movimento para cabecear. O lance acabou surpreendendo Fábio e terminou com a bola no fundo das redes. O mistério, porém, foi solucionado rapidamente. A arbitragem comandada por Felipe Fernandes de Lima registrou, na súmula, que o gol foi de fato do lateral direito corintiano.

O próprio André Ramalho já havia admitido que não chegou a tocar na bola no cruzamento de Matheuzinho. O zagueiro explicou que seu movimento pode ter ajudado a desviar a atenção de Fábio, mas que o mérito maior do gol foi do lateral.

"Eu não preciso mentir não [risos]. Já falei ali nas entrevistas, senti um vento, mas não posso considerar que aquilo ali foi meu gol não. Fiz tudo certo, só faltou encostar na bola [risos], fiquei com receio de encostar demais e tirar a bola. Mas o cruzamento foi perfeito, é aquele cruzamento que se eu encosto, faço o gol, mas se não encosto, a bola entra do mesmo jeito, como aconteceu. Foi do Matheuzinho e parabéns para ele", disse o camisa 5 na zona mista.

Matheuzinho, inclusive, está pegando gosto pelas cobranças de falta no Corinthians. Esse é o segundo gol de falta anotado pelo defensor, que já havia balançado as redes na derrota para o Juventude, por 2 a 1, fora de casa, pela 19ª rodada do Brasileirão.

O camisa 2, inclusive, revelou que, antes da partida, chegou a brincar com os amigos e disse que marcaria um gol de falta pelo Corinthians no jogo deste sábado no Maracanã.

"Meus amigos estavam ali no camarote, e eu falei, vou até tentar postar um print no Instagram, que ia fazer um gol de falta hoje e a gente iria sair com a vitória. Graças a Deus, eu pude fazer. Mesmo falando que foi um cruzamento, e não uma finalização [risos]", contou em entrevista à Cazé TV.

"Melhor fase da carreira"

Matheuzinho vem sendo peça fundamental para o Corinthians nesta temporada. O lateral direito disputou 41 partidas, marcou três gols e deu três assistências.

"Acho que estou vivendo a melhor fase e o melhor momento da minha carreira. Hoje, me vejo muito sólido, tanto ofensivamente como defensivamente, que era algo que eu me cobrava muito. Estou muito feliz. O Corinthians me ajudou muito, tanto o staff quanto os jogadores. Poder ajudar o Corinthians é muito bom", concluiu o jogador.

Situação na tabela

Corinthians: nona posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e oito derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(24ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)