Rajaonah supera Tjen e conquista o SP Open de tênis

Jovem francesa brilha em São Paulo

O SP Open 2025 consagrou Tiantsoa Rajaonah como a campeã da chave de simples. A francesa, de apenas 19 anos, bateu a indonésia Janice Tjen na final deste domingo.

Vitória em sets diretos

A partida, realizada nas quadras do Parque Villa-Lobos, terminou em 2 sets a 0. Em pouco menos de 1h30 de disputa, Rajaonah venceu por 6/3 e 6/4, mostrando solidez e maturidade em quadra.

Ascensão no ranking

Com o título, Tiantsoa Rajaonah terá uma ascensão expressiva no ranking da WTA. Ela iniciou o torneio em São Paulo como 214ª do mundo e agora deve aparecer na 131ª posição.

Bia Haddad parou nas quartas

A competição também contou com a participação da brasileira Bia Haddad Maia. Top-30 do ranking mundial, a tenista era considerada uma das favoritas ao título da chave de simples, mas acabou eliminada nas quartas de final.

Brasil campeão nas duplas

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos confirmaram o favoritismo e faturaram a edição 2025 de duplas do SP Open. Na decisão de sábado, vitória contra uma parceria 100% do Brasil: Ingrid Martins e Laura Pigossi.