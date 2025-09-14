Portuguesas brilham no 1º dia do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding

O Wahine Bodyboarding Pro 2025 começou neste domingo (14), em Jacaraípe, na Serra (ES), com as primeiras baterias da categoria Profissional, além da repescagem da Pro Júnior e da Máster. A competição, que reúne atletas de 10 países e segue até o próximo sábado (21), definirá as campeãs mundiais da temporada nessas três categorias.

Brilho de Portugal

No primeiro dia, destaque para as portuguesas Teresa Pedrela, que somou 17 pontos, e Luana Dourado, com 15.15, garantindo as melhores notas da Profissional. As favoritas do ranking mundial, como Namika Yamashita (Japão), Alexandra Rinder (Áustria) e Joana Schenker (Portugal), estreiam nesta segunda-feira (15).

Quem defende o Brasil?

O Brasil está representado por nomes de peso:

Neymara Carvalho (pentacampeã mundial e 5ª do ranking)

(pentacampeã mundial e 5ª do ranking) Maíra Viana (atual campeã mundial)

(atual campeã mundial) Maylla Venturin

Bianca Simões

Luna Hardman.

Mais destaques

Na Máster, a pioneira Claudia Ferrari, primeira campeã mundial em 1995, venceu sua bateria e segue na disputa. Ela participa do Wahine pela primeira vez desde que se mudou para o Havaí nos anos 1990.

O fim de semana também contou com as finais da categoria PCDs, exclusiva do evento. Carla Cunha conquistou o tricampeonato entre as Amputadas, enquanto Renata Bazone (Deficientes Visuais) e Tiana Viana (Mastectomizadas) confirmaram o bicampeonato.