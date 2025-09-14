Topo

Esporte

Portuguesas brilham no 1º dia do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding

14/09/2025 18h37

O Wahine Bodyboarding Pro 2025 começou neste domingo (14), em Jacaraípe, na Serra (ES), com as primeiras baterias da categoria Profissional, além da repescagem da Pro Júnior e da Máster. A competição, que reúne atletas de 10 países e segue até o próximo sábado (21), definirá as campeãs mundiais da temporada nessas três categorias.

Brilho de Portugal

No primeiro dia, destaque para as portuguesas Teresa Pedrela, que somou 17 pontos, e Luana Dourado, com 15.15, garantindo as melhores notas da Profissional. As favoritas do ranking mundial, como Namika Yamashita (Japão), Alexandra Rinder (Áustria) e Joana Schenker (Portugal), estreiam nesta segunda-feira (15).

Quem defende o Brasil?

O Brasil está representado por nomes de peso:

  • Neymara Carvalho (pentacampeã mundial e 5ª do ranking)

  • Maíra Viana (atual campeã mundial)

  • Maylla Venturin

  • Bianca Simões

  • Luna Hardman.

Mais destaques

Na Máster, a pioneira Claudia Ferrari, primeira campeã mundial em 1995, venceu sua bateria e segue na disputa. Ela participa do Wahine pela primeira vez desde que se mudou para o Havaí nos anos 1990.

O fim de semana também contou com as finais da categoria PCDs, exclusiva do evento. Carla Cunha conquistou o tricampeonato entre as Amputadas, enquanto Renata Bazone (Deficientes Visuais) e Tiana Viana (Mastectomizadas) confirmaram o bicampeonato.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Palmeiras se contenta com pouco? Casão analisa goleada sobre o Inter

CRB x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Dí Maria faz gol olímpico contra o Boca Juniors; veja

Tapia leva terceiro amarelo e desfalca São Paulo no clássico contra o Santos

Bahia x Cruzeiro pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Após sair de ambulância, Brazão passa por exame e não tem alteração detectada

São Paulo bate Botafogo e mantém embalo dentro de campo enquanto é lesado por Casares fora dele

Savarino lamenta derrota e foca em reação do Botafogo na temporada

Di María faz golaço olímpico pelo Rosario Central contra o Boca Juniors no Campeonato Argentino

Rigoni celebra reestreia com vitória e vê São Paulo "no caminho certo"

Dinenno desencanta, e São Paulo vence Botafogo pelo Brasileirão