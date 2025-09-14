Topo

Esporte

Ponte Preta bate Brusque com gol no fim e segue 100% no quadrangular final da Série C

14/09/2025 21h15

A Ponte Preta venceu o Brusque por 1 a 0, garantindo a quinta vitória consecutiva - e a segunda no quadrangular final do acesso da Série C. O gol decisivo saiu aos 43 minutos do segundo tempo, quando Miguel foi derrubado na área e Élvis converteu o pênalti com precisão, colocando a Macaca em vantagem e mantendo 100% de aproveitamento no Grupo C.

Situação da tabela

A Ponte Preta mantém liderança do Grupo C com seis pontos e 100% de aproveitamento. Guarani e Náutico vêm em seguida com três pontos cada, enquanto o Brusque segue na lanterna, ainda sem pontuar.

? Resumo do jogo

? BRUSQUE 0 x 1  PONTE PRETA ?

? Competição: 2ª rodada do quadrangular final da Série C

?? Local: Estádio Augusto Bauer, Brusque (SC)

? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: 19h

Gol

? Élvis, aos 43? do 2ºT (Ponte Preta - pênalti)

Próximos jogos

  • ? Ponte Preta - visita o Náutico, sábado, em Recife

  • ? Brusque - recebe o Guarani, domingo, no Augusto Bauer

Como foi o jogo?

A primeira etapa teve momentos de perigo principalmente em bolas paradas, com Élvis criando chances e Jeh quase marcando em cabeceio aos 36 minutos. No segundo tempo, ambas as equipes adotaram postura cautelosa, mas a Macaca foi mais efetiva na reta final, garantindo a vitória com o pênalti convertido por Élvis.

Outros resultados deste domingo pela Série C:

Londrina 0 x 0 Floresta

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Neymar critica gramado sintético após jogo na Arena MRV

Crespo lamenta lesões de laterais e elogia São Paulo: 'Grupo fantástico'

Ponte Preta bate Brusque com gol no fim e segue 100% no quadrangular final da Série C

Crespo destaca força do elenco e espera reforços para duelo com a LDU: 'É recuperar jogadores'

Brazão recebe alta de hospital e posta foto em rede social: 'Tudo não passou de um susto'

Lucas Moura elogia companheiros após vitória do São Paulo

Crespo valoriza vitória do São Paulo e exalta união do elenco: "Se sacrificam um pelo outro"

Athletic supera o Botafogo-SP e se afasta do Z4 da Série B

Athletic-Club supera o Botafogo-SP e respira na luta contra o rebaixamento na Série B

Calderano perde final e fica com vice em Macau

'Saúl demonstra profissionalismo europeu': Colunistas elogiam meia do Fla