Ponte Preta bate Brusque com gol no fim e segue 100% no quadrangular final da Série C
A Ponte Preta venceu o Brusque por 1 a 0, garantindo a quinta vitória consecutiva - e a segunda no quadrangular final do acesso da Série C. O gol decisivo saiu aos 43 minutos do segundo tempo, quando Miguel foi derrubado na área e Élvis converteu o pênalti com precisão, colocando a Macaca em vantagem e mantendo 100% de aproveitamento no Grupo C.
Situação da tabela
A Ponte Preta mantém liderança do Grupo C com seis pontos e 100% de aproveitamento. Guarani e Náutico vêm em seguida com três pontos cada, enquanto o Brusque segue na lanterna, ainda sem pontuar.
? Resumo do jogo
? BRUSQUE 0 x 1 PONTE PRETA ?
? Competição: 2ª rodada do quadrangular final da Série C
?? Local: Estádio Augusto Bauer, Brusque (SC)
? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: 19h
Gol
? Élvis, aos 43? do 2ºT (Ponte Preta - pênalti)
Próximos jogos
- ? Ponte Preta - visita o Náutico, sábado, em Recife
- ? Brusque - recebe o Guarani, domingo, no Augusto Bauer
Como foi o jogo?
A primeira etapa teve momentos de perigo principalmente em bolas paradas, com Élvis criando chances e Jeh quase marcando em cabeceio aos 36 minutos. No segundo tempo, ambas as equipes adotaram postura cautelosa, mas a Macaca foi mais efetiva na reta final, garantindo a vitória com o pênalti convertido por Élvis.
Outros resultados deste domingo pela Série C:
Londrina 0 x 0 Floresta