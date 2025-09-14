Pedro x Vitor Roque? Colunistas apontam quem é o melhor 9

Diante da boa fase de Vitor Roque, os colunistas do Fim de Papo compararam o atacante do Palmeiras a Pedro, do Flamengo, apontado por muitos como o grande centroavante do futebol brasileiro.

Na 23ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras venceu o Inter por 4 a 1, com três gols de Vitor Roque. O Flamengo bateu o Juventude por 2 a 0, mas Pedro passou em branco.

Fabíola: Vitor Roque vive grande fase, mas Pedro é seleção

O momento do Vitor Roque é esplendoroso. Ele finalmente se encontrou. E depois de muita cobrança. Quando ele entra no Palmeiras, não consegue jogar bem, mas agora com o Flaco está vivendo um grande momento. Mas o Pedro é seleção. Para mim, vai para a Copa do Mundo.

Fabíola Andrade

Trajano: Inconstância de Pedro preocupa para seleção

O momento do Vitor Roque é muito interessante. [...] Apesar de todo mundo falar que o Pedro é jogador de seleção, eu não sei. Não que eu não goste. É importante, faz gol, luta na área, tem tamanho, mas a inconstância dele nos últimos tempos me preocupa em termos de seleção.

José Trajano

