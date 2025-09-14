Palmeiras se contenta com pouco? Casão analisa goleada sobre o Inter

A postura do Palmeiras no segundo tempo diante do Inter mostrou um certo comodismo, analisou Walter Casagrande Jr., no Fim de Papo.

Jogando em casa, o time alviverde venceu o Inter por 4 a 1. A goleada foi construída toda nos 45 minutos iniciais, quando o Palmeiras marcou quatro vezes. Os gaúchos descontaram na segunda etapa.

Uma coisa que não me agrada no Palmeiras é: quando tem um jogo para meter 8, ele para. Faz quatro e depois para, começa a maneirar. O Flamengo não faz isso no Maracanã. Se o Flamengo puder meter 8, ele vai meter 8.

Walter Casagrande Jr.

