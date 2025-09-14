Topo

Palmeiras faz melhor campanha de sua história no Brasileirão, mas segue caça ao líder

14/09/2025

O Palmeiras vem fazendo a melhor campanha de sua história no Campeonato Brasileiro desde que a competição passou a ser disputada por pontos corridos. Neste sábado, o Verdão conquistou mais uma vitória no torneio, desta vez sobre o Inter, por 4 a 1, mas nem mesmo esse desempenho avassalador tem sido suficiente para garantir a liderança à equipe de Abel Ferreira.

O Palmeiras soma 46 pontos em 21 jogos. O líder Flamengo, que entra em campo neste domingo, contra o Juventude, tem 47, mas tem uma partida a mais na competição.

As campanhas que mais se aproximam da atual são as de 2019 e 2022. Naqueles anos, o Palmeiras somava 45 pontos após 21 jogos. Em 2019, o Verdão acabou vendo o Flamengo erguer a taça. Já em 2022, o time comandado por Abel Ferreira faturou o título.

Das campanhas recentes que resultaram em título brasileiro, o Palmeiras somava, após 21 jogos, 40 pontos em 2016, 37 pontos em 2018, 45 pontos em 2022 e 40 pontos em 2023.

A essa altura do campeonato, o Palmeiras liderava o Campeonato Brasileiro em nas campanhas dos títulos de 2016 e 2022. Em 2018, o Verdão era o quarto colocado após 21 rodadas, atrás do São Paulo, líder, Internacional e Flamengo. Já em 2023, era o segundo colocado, perseguindo o Botafogo.

Justamente por esse retrospecto, o Palmeiras está convicto de que pode faturar seu 13º título brasileiro. Eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, o Verdão divide seu foco entre a competição por pontos corridos e a Libertadores, torneio em que enfrenta o River Plate, da Argentina, nas quartas de final, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires.

