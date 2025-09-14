Palmeiras anuncia como será a venda de ingressos para jogo contra o River Plate, pela Libertadores

No dia 24 de setembro, quarta-feira, o Palmeiras irá receber o River Plate-ARG no Allianz Parque, em jogo decisivo pelas quartas de final da Copa Libertadores. Neste domingo, o Verdão anunciou como será feita a venda de ingressos para esta partida.

De acordo com o Palmeiras, os ingressos estarão à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti a partir desta segunda, às 12h (de Brasília), por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br.

Acesso ao desconto

Para ter acesso aos descontos oferecidos pelos planos do Programa Avanti, basta o sócio torcedor selecionar um ingresso de setor contemplado por seu plano e, no ato da compra, ativar o seu benefício clicando em "Adicionar um desconto".

Os sócios palmeirenses terão os descontos previstos em cada plano e exclusividade na compra dos ingressos via internet até quarta-feira, às 10h, quando começará a comercialização para o público em geral.

Por sua vez, a venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Além disso, a comercialização de entradas para associados do clube e donos de cadeiras cativas acontecerá a partir de quarta, às 12h, até segunda (22), às 12h, somente pelo site www.ingressospalmeiras.com.br.

Cesar Greco / Palmeiras

Torcedores que não fazem parte do Programa Avanti podem comprar os seus ingressos com os seguintes preços:

Geral Norte: R$100,00 [inteira] e R$50,00 [meia-entrada]



Gol Norte: R$220,00 [inteira] e R$110,00 [meia-entrada]



Gol Sul: R$340,00 [inteira] e R$170,00 [meia-entrada]



Central Leste: R$400,00 [inteira] e R$200,00 [meia-entrada]



Central Oeste: R$420,00 [inteira] e R$210,00 [meia-entrada]



Superior Norte: R$280,00 [inteira] e R$140,00 [meia-entrada]



Superior Sul: R$280,00 [inteira] e R$140,00 [meia-entrada]



Superior Leste: R$300,00 [inteira] e R$150,00 [meia-entrada]



Superior Oeste: R$300,00 [inteira] e R$150,00 [meia-entrada]