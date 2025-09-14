Topo

Onde vai passar Vasco x Ceará pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Fernando Diniz, técnico do Vasco, durante jogo contra o Corinthians - Thiago Ribeiro/AGIF
Fernando Diniz, técnico do Vasco, durante jogo contra o Corinthians Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/09/2025 16h30

Vasco e Ceará se enfrentam hoje (14), às 20h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Vasco chega motivado após vencer o Sport por 3 a 2 fora de casa em seu último jogo pelo Brasileirão. O Cruzmaltino busca aproveitar o bom momento para engatar uma sequência positiva.

O time de Fernando Diniz também vem animado pela classificação à semifinal da Copa do Brasil, conquistada nos pênaltis diante do rival Botafogo.

O Ceará, por sua vez, tenta dar a volta por cima depois da derrota em casa na rodada passada. O Vozão foi superado pelo Juventude por 1 a 0.

Vasco x Ceará -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 14 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

