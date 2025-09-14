Onde vai passar São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
São Paulo e Botafogo entram em campo hoje (14), às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).
O São Paulo teve a sua boa sequência no Brasileirão interrompida na rodada anterior. O Tricolor foi até Belo Horizonte, mas acabou derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0.
O Botafogo, por sua vez, vive momento positivo no campeonato, com duas vitórias seguidas. Na mais recente, a equipe de Davide Ancelotti goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 1.
No entanto, o time carioca ainda digere a eliminação na Copa do Brasil, quando empatou em 1 a 1 com o Vasco e caiu nos pênaltis, em pleno Nilton Santos.
São Paulo x Botafogo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 14 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
- Local: Morumbis, em São Paulo
- Transmissão: Globo (TV aberta), GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)