Onde vai passar São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Hernán Crespo, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Atlético Nacional - Ettore Chiereguini/AGIF
Hernán Crespo, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Atlético Nacional Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/09/2025 14h30

São Paulo e Botafogo entram em campo hoje (14), às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).

O São Paulo teve a sua boa sequência no Brasileirão interrompida na rodada anterior. O Tricolor foi até Belo Horizonte, mas acabou derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0.

O Botafogo, por sua vez, vive momento positivo no campeonato, com duas vitórias seguidas. Na mais recente, a equipe de Davide Ancelotti goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 1.

No entanto, o time carioca ainda digere a eliminação na Copa do Brasil, quando empatou em 1 a 1 com o Vasco e caiu nos pênaltis, em pleno Nilton Santos.

São Paulo x Botafogo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 14 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
  • Local: Morumbis, em São Paulo
  • Transmissão: Globo (TV aberta), GE TV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)

