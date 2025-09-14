Onde vai passar Juventude x Flamengo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Juventude e Flamengo entram em campo hoje (14), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O duelo será transmitido com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Na ponta da tabela, o Flamengo teve a série de três vitórias interrompida no fim de semana. Jogando no Maracanã, a equipe de Filipe Luís não passou de um empate em 1 a 1 contra o Grêmio.
Já o Juventude vem embalado por um resultado positivo. O time gaúcho derrotou o Ceará como visitante, por 1 a 0, e tenta manter a reação no campeonato.
Juventude x Flamengo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 14 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul
- Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)
Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.