Onde vai passar Juventude x Flamengo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/09/2025 13h00

Juventude e Flamengo entram em campo hoje (14), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O duelo será transmitido com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Na ponta da tabela, o Flamengo teve a série de três vitórias interrompida no fim de semana. Jogando no Maracanã, a equipe de Filipe Luís não passou de um empate em 1 a 1 contra o Grêmio.

Já o Juventude vem embalado por um resultado positivo. O time gaúcho derrotou o Ceará como visitante, por 1 a 0, e tenta manter a reação no campeonato.

Juventude x Flamengo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 14 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

