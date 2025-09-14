Onde vai passar Corinthians x Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino? Como assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Corinthians e Cruzeiro entram em campo hoje (14), às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro Feminino.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Globo (TV aberta) e Sportv (TV por assinatura).

O Corinthians busca o sétimo título nacional, sendo campeão das últimas cinco edições do torneio. Já o Cruzeiro busca o título inédito da competição.

O jogo de ida, disputado em Belo Horizonte, terminou empatado em 2 a 2. Como não há vantagem na decisão, quem vencer ficará com o título - novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Corinthians x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro