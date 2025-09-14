Onde vai passar Brasil x China pelo Mundial de Vôlei Masculino? Como assistir ao vivo
Brasil e China se enfrentam hoje (14), às 10h (de Brasília), nas Filipinas, pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Vôlei Masculino 2025.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Sportv2.
O Brasil é tricampeão mundial de vôlei masculino e busca o tetracampeonato. As conquistas anteriores foram em 2002, 2006 e 2010.
A seleção comandada por Bernardinho está no Grupo H do torneio. Além da China, adversária de hoje, o Brasil também terá pela frente a República Tcheca e a Sérvia na primeira fase da competição.
Brasil x China -- Mundial de Vôlei Masculino
- Data e hora: 14 de setembro, às 10h (de Brasília)
- Local: Filipinas
- Transmissão: Sportv2 (TV por assinatura)