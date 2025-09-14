Topo

Onde vai passar Brasil x China pelo Mundial de Vôlei Masculino? Como assistir ao vivo

Bernardinho, técnico do Brasil, no jogo contra a China, pelas quartas da Lia das Nações de Vôlei masculino - Divulgação/VNL
Bernardinho, técnico do Brasil, no jogo contra a China, pelas quartas da Lia das Nações de Vôlei masculino Imagem: Divulgação/VNL
14/09/2025 05h00

Brasil e China se enfrentam hoje (14), às 10h (de Brasília), nas Filipinas, pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Vôlei Masculino 2025.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Sportv2.

O Brasil é tricampeão mundial de vôlei masculino e busca o tetracampeonato. As conquistas anteriores foram em 2002, 2006 e 2010.

A seleção comandada por Bernardinho está no Grupo H do torneio. Além da China, adversária de hoje, o Brasil também terá pela frente a República Tcheca e a Sérvia na primeira fase da competição.

Brasil x China -- Mundial de Vôlei Masculino

  • Data e hora: 14 de setembro, às 10h (de Brasília)
  • Local: Filipinas
  • Transmissão: Sportv2 (TV por assinatura)

