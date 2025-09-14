Onde vai passar Barcelona x Valencia pelo Espanhol? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Barcelona e Valencia entram em campo hoje (14), às 16h (de Brasília), no Johan Cruyff, em Barcelona, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A partida marcaria o retorno do Barça ao Camp Nou após mais de dois anos. Contudo, a falta de permissões após uma inspeção fizeram com que a equipe catalã tivesse de mandar o duelo em um estádio que fica dentro do CT e pode receber cerca de 6 mil torcedores.

O time comandado por Hansi Flick vem de um empate na competição e quer voltar a vencer. O Barça visitou o Rayo vallecano e ficou no 1 a 1 na rodada passada.

Já o Valencia tenta uma uma sequência de vitórias após o primeiro triunfo na competição, conquistado na rodada passada. A equipe recebeu o Getafe e venceu por 3 a 0.

Barcelona x Valencia -- Campeonato Espanhol