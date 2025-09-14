Topo

Esporte

Onde vai passar Atlético-MG x Santos pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Gramado sintético da Arena MRV - Atlético/Divulgação
Gramado sintético da Arena MRV Imagem: Atlético/Divulgação
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/09/2025 13h00

Atlético-MG e Santos entram em campo hoje (14), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Santos fecha contratação de Billal Brahimi após um mês de avaliação

Neymar pode repetir Ronaldo na Copa de 2002? Colunistas divergem

Algoz, Kaio Jorge provoca Atlético após classificação: 'Falaram besteiras'

O Atlético-MG vem de três derrotas consecutivas no Brasileirão. O Galo perdeu para o Vitória por 1 a 0 na rodada passada.

A equipe comandada por Jorge Sampaoli também tenta se reerguer após a eliminação para o rival Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético-MG foi derrotado nos dois jogos, com 4 a 0 no placar agregado.

Já o Santos iniciou a rodada uma posição acima da zona do rebaixamento e também não vence há três partidas. O Peixe vem de um empate em 0 a 0 contra o Fluminense.

Atlético-MG x Santos -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 14 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Com gol nos acréscimos, Bragantino cede empate ao Sport no Brasileiro

Red Bull Bragantino vacila no fim e só empata com o lanterna Sport

Tamires diz que Corinthians é exemplo e provoca: 'Mostramos quem é o líder'

Corinthians vence Cruzeiro e é campeão brasileiro de futebol feminino pela 6ª vez seguida

Onde vai passar Juventude x Flamengo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Atlético-MG x Santos pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Jean Silva admite erro em derrota para Diego Lopes no UFC: "Emoção falou mais alto"

Arthur Bento e Judson dizem que Brasil tem muito a melhorar no Mundial de vôlei

Corinthians mantém hegemonia no feminino e 'alcança' masculino em 7 anos

Zagueira resolve, Corinthians bate Cruzeiro e leva 7º Brasileirão feminino

Corinthians vence o Cruzeiro em Itaquera e conquista o hepta do Brasileirão feminino