Onde vai passar Atlético-MG x Santos pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Atlético-MG e Santos entram em campo hoje (14), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).
O Atlético-MG vem de três derrotas consecutivas no Brasileirão. O Galo perdeu para o Vitória por 1 a 0 na rodada passada.
A equipe comandada por Jorge Sampaoli também tenta se reerguer após a eliminação para o rival Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético-MG foi derrotado nos dois jogos, com 4 a 0 no placar agregado.
Já o Santos iniciou a rodada uma posição acima da zona do rebaixamento e também não vence há três partidas. O Peixe vem de um empate em 0 a 0 contra o Fluminense.
Atlético-MG x Santos -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 14 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)