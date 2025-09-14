Neymar detona gramado sintético após jogo contra o Atlético-MG: 'Comprovado, é uma m****'

O atacante Neymar mostrou todo o seu descontentamento por ter atuado no gramado sintético neste domingo, no empate de 1 a 1 do Santos com o Atlético-MG, em confronto realizado na Arena MRV, casa atleticana. Nas redes sociais, ele foi direto ao ponto: "Comprovado, é uma m****!

Na partida, o camisa 10 torceu o tornozelo logo no primeiro minuto de jogo em um lance isolado. Ele recebeu atendimento médico e continuou em campo. Longe de brilhar, o astro teve uma atuação discreta, principalmente no segundo tempo, e acabou substituído aos 35 minutos da etapa complementar por Robinho Jr.

O duelo deste domingo foi a sua primeira experiência em um campo deste tipo desde o seu retorno ao futebol brasileiro. Durante a semana, a sua presença no embate contra os atleticanos chegou a ser colocada em dúvida pelo estafe santista justamente em função do piso.

Crítico contumaz do gramado sintético, o craque já se posicionou várias vezes contra a realização de partidas em gramado que não seja natural sob o argumento de que os atletas profissionais ficam expostos às lesões.

Após o empate, que deixa tanto Santos como Atlético-MG próximos da zona do rebaixamento, o time da Baixada vai ter a semana livre visando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o compromisso será diante do São Paulo, no MorumBis. Neymar vai ter toda a semana para se recuperar a fim de encarar o rival da capital.