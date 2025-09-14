Neymar critica gramado sintético após jogo na Arena MRV

O atacante Neymar voltou a criticar os campos sintéticos após participar do empate deste domingo entre Santos e Atlético-MG, pelo Brasileirão 2025.

Nas redes sociais, o jogador não poupou palavras ao reclamar das condições do gramado do estádio do Galo:

"Comprovado, sintético é uma m...", escreveu.

Susto em campo

Logo no começo da partida, Neymar sofreu uma torção no tornozelo e deu um susto na torcida. Ele ficou mancando por um tempo, mas seguiu na partida. Porém, claramente ele encontrou dificuldades no jogo devido à característica do campo.

Crítica antiga

Neymar nunca escondeu a sua insatisfação com os estádios que possuem grama artificial. Recentemente, o meia-atacante classificou o piso do Allianz Parque como "society" e declarou que jogar em um campo assim é praticamente impossível para ele, independentemente de lesões.

"Jogar no Allianz (Parque), para mim, é praticamente impossível. Jogar em society é uma das coisas que me incomoda como jogador, independente das minhas lesões. Então poder jogar no Morumbis, num campo que é muito bom, é sempre melhor", afirmou.

Além disso, o astro fez parte de uma campanha que ganhou força contra os gramados sintéticos, envolvendo diversos jogadores da elite do futebol brasileiro, como Gabigol, Dudu, Lucas Moura, Thiago Silva e Philippe Coutinho.