Mundial de Atletismo: Juliana Campos garante vaga na final do salto com vara
A brasileira Juliana de Menis Campos, de 28 anos, escreveu mais um capítulo na história do salto com vara do Brasil neste domingo (14), no Mundial de Atletismo em Tóquio. A atleta avançou à final da prova após superar a altura de 4,60 metros e liderar a qualificatória.
Juliana Campos agora se prepara para a final, que será na quarta-feira, às 8h10 (de Brasília), com a expectativa de buscar novas marcas e, quem sabe, uma medalha para o Brasil. É a primeira vez, após uma década, que o Brasil retorna à final.
Juliana começou sua participação passando com tranquilidade pelo sarrafo de 4,25m, seguindo de maneira segura pelas marcas de 4,30m, 4,45m e 4,60m, todas na primeira tentativa. A brasileira manteve o ritmo e, sem cometer erros, encerrou a qualificatória na liderança geral, ao lado de outras cinco atletas que também atingiram 4,60m. A prova foi paralizada após a terceira bateria, com 14 classidfcadas à próxima fase.
"Estou muito feliz, estou muito emocionada porque isso é o que eu sempre quis. Sempre esteve nos meus objetivos conseguir uma final, uma final no Mundial, uma final olímpica, quem sabe daqui a três anos. Estou muito feliz de poder chegar ao Mundial com condição, acreditando que eu podia", disse Juliana ao SporTV.
A atleta também comentou a pressão da prova: "Eu estava com muito medo, porque a gente sabe que salto com vara é imprevisível. Mas fiquei muito feliz que tudo aconteceu como treinei. Mantive os pés firmes no chão para não deixar a ansiedade vencer a técnica. Nosso objetivo era fazer uma prova limpa, e conseguimos classificar sem precisar saltar 4,70m".
Classificadas para a final:
Juliana Campos (BRA), Imogen Ayris (NZL), Sandi Morris (USA), Angelica Moser (SUI), Tina Šutej (SLO), Amanda Moll (USA), Eliza McCartney (NZL), Katie Moon (USA), Roberta Bruni (ITA), Chunge Niu (CHN), Amálie Švábíková (CZE), Marie-Julie Bonnin (FRA), Hana Moll (USA), Olivia McTaggart (NZL).