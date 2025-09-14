Topo

Modric desencanta, e Milan vence o Bologna em casa pelo Italiano

14/09/2025 17h46

O meio-campista Luka Modric marcou seu primeiro gol com a camisa do Milan neste domingo, contra o Bologna, pela terceira rodada do Campeonato Italiano. O time de Milão bateu o rival por 1 a 0, no San Siro, e alcançou a segunda vitória na competição.

Situação na tabela

O Milan somou mais três pontos e ocupa a quinta colocação na tabela, com seis unidades, mesma pontuação do Cremonese, quarto colocado. O Bologna, por sua vez, figura na 13ª posição, com três pontos.

? Resumo do jogo

? ? MILAN 1 X 0 BOLOGNA ??

? Competição: Terceira rodada do Campeonato Italiano

?? Local: San Siro, em Milão, na Itália

? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols 

  • ? Luka Modric, aos 15 minutos do segundo tempo

Como foi o jogo

Após um primeiro tempo sem gols, o Milan abriu o placar aos 15 minutos da etapa final. Saelemaekers fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para Modric, que chegou finalizando de primeira para balançar as redes.

Próximos jogos

Milan

  • Visita a Udinese no próximo sábado, às 15h45 (de Brasília), no Bluenergy Stadium, pela quarta rodada do Campeonato Italiano.

Bologna

  • Recebe o Genoa no próximo sábado, às 10h (de Brasília), no estádio Renato Dall'Ara, pela quarta rodada do Campeonato Italiano.

Veja os demais resultados Italiano

  • Roma 0x1 Torino

  • Atalanta 4×1 Lecce

  • Pisa 0x1 Udinese

  • Sassuolo 1×0 Lazio

