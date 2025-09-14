Modric desencanta, e Milan vence o Bologna em casa pelo Italiano

O meio-campista Luka Modric marcou seu primeiro gol com a camisa do Milan neste domingo, contra o Bologna, pela terceira rodada do Campeonato Italiano. O time de Milão bateu o rival por 1 a 0, no San Siro, e alcançou a segunda vitória na competição.

Situação na tabela

O Milan somou mais três pontos e ocupa a quinta colocação na tabela, com seis unidades, mesma pontuação do Cremonese, quarto colocado. O Bologna, por sua vez, figura na 13ª posição, com três pontos.

Resumo do jogo

? ? MILAN 1 X 0 BOLOGNA ??

Competição: Terceira rodada do Campeonato Italiano



Local: San Siro, em Milão, na Itália



Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)



Horário: 15h45 (de Brasília)

Gols

Luka Modric, aos 15 minutos do segundo tempo

Como foi o jogo

Após um primeiro tempo sem gols, o Milan abriu o placar aos 15 minutos da etapa final. Saelemaekers fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para Modric, que chegou finalizando de primeira para balançar as redes.

Próximos jogos

Milan

Visita a Udinese no próximo sábado, às 15h45 (de Brasília), no Bluenergy Stadium, pela quarta rodada do Campeonato Italiano.

Bologna

Recebe o Genoa no próximo sábado, às 10h (de Brasília), no estádio Renato Dall'Ara, pela quarta rodada do Campeonato Italiano.

