Topo

Esporte

Messi erra cavadinha em derrota do Inter Miami na MLS; veja

Messi lamenta após perder pênalti pelo Inter Miami na MLS - DAVID JENSEN/Getty Images via AFP
Messi lamenta após perder pênalti pelo Inter Miami na MLS Imagem: DAVID JENSEN/Getty Images via AFP
do UOL

Colaboração para o UOL

14/09/2025 09h26

Os gênios também erram: Messi teve a chance de abrir o placar cobrando pênalti para o Inter Miami, mas tentou uma cavadinha e desperdiçou a cobrança. O argentino ainda viu o Charlotte FC vencer por 3 a 0.

O que aconteceu

O placar ainda estava zerado aos 31 minutos de jogo, quando Messi teve o pênalti e a chance de marcar para o Inter Miami sair na frente.

Na cobrança, o camisa 10 tentou uma cavadinha forte no meio do gol, mas o goleiro Kristijan Kahlina esperou e conseguiu defender com uma das mãos, segurou e saiu jogando.

Quem brilhou no jogo foi o israelense Idan Toklomati, que anotou um hat-trick, com um dos gols de pênalti, e comandou a vitória do Charlotte FC por 3 a 0 sobre o time de Messi, De Paul e companhia.

Com o resultado, o Charlotte assumiu a terceira posição da Conferência Leste da MLS, com 53 pontos. O Inter Miami de Messi está em sétimo, com 46.

Veja a cavadinha errada de Messi:

