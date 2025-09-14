"Mente" do Santos, Neymar busca primeira assistência no Brasileiro

O Santos enfrenta o Atlético-MG neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e Neymar tem, como um de seus objetivos, registrar sua primeira assistência na competição.

O camisa 10 do Peixe soma 12 jogos no Brasileirão 2025, com três gols, mas ainda não distribuiu passes para gol. Na temporada pelo Santos, o atacante já marcou seis vezes e deu três assistências em 20 partidas realizadas.

Apesar de atuar em gramado sintético, um tipo de campo que o incomoda historicamente, Neymar deve começar entre os titulares. O jogador tem números expressivos contra o Atlético-MG: em oito confrontos, anotou seis gols e distribuiu três assistências, incluindo três vitórias, três derrotas e dois empates. No primeiro turno do Brasileiro, ele precisou deixar o jogo ainda aos 34 minutos do primeiro tempo, lesionado, quando o Santos venceu o Galo por 2 a 0 na Vila Belmiro.

Neymar já criticou publicamente os gramados artificiais, comparando-os a "society" e destacando que dificultam o desempenho natural do jogador. Ele participou de uma campanha com outros atletas da elite do futebol brasileiro, como Gabigol, Dudu e Philippe Coutinho, pedindo melhorias nos campos e criticando a permanência de superfícies sintéticas no futebol profissional.

O confronto deste domingo é crucial para o Santos, que busca se afastar da zona de rebaixamento. Neymar, ao lado de Guilherme e Barreal, líderes ofensivos do time em números nesta edição da competição, será peça fundamental para tentar quebrar a resistência do Atlético-MG.