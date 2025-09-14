Topo

Esporte

"Mente" do Santos, Neymar busca primeira assistência no Brasileiro

14/09/2025 07h00

O Santos enfrenta o Atlético-MG neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e Neymar tem, como um de seus objetivos, registrar sua primeira assistência na competição.

O camisa 10 do Peixe soma 12 jogos no Brasileirão 2025, com três gols, mas ainda não distribuiu passes para gol. Na temporada pelo Santos, o atacante já marcou seis vezes e deu três assistências em 20 partidas realizadas.

Apesar de atuar em gramado sintético, um tipo de campo que o incomoda historicamente, Neymar deve começar entre os titulares. O jogador tem números expressivos contra o Atlético-MG: em oito confrontos, anotou seis gols e distribuiu três assistências, incluindo três vitórias, três derrotas e dois empates. No primeiro turno do Brasileiro, ele precisou deixar o jogo ainda aos 34 minutos do primeiro tempo, lesionado, quando o Santos venceu o Galo por 2 a 0 na Vila Belmiro.

Neymar já criticou publicamente os gramados artificiais, comparando-os a "society" e destacando que dificultam o desempenho natural do jogador. Ele participou de uma campanha com outros atletas da elite do futebol brasileiro, como Gabigol, Dudu e Philippe Coutinho, pedindo melhorias nos campos e criticando a permanência de superfícies sintéticas no futebol profissional.

O confronto deste domingo é crucial para o Santos, que busca se afastar da zona de rebaixamento. Neymar, ao lado de Guilherme e Barreal, líderes ofensivos do time em números nesta edição da competição, será peça fundamental para tentar quebrar a resistência do Atlético-MG.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Dorival avalia situação física de Garro e admite: "Preocupação com ele é grande"

Campeão de kickboxing aplica queda em Tom Aspinall durante sparring; veja

Torcida do São Paulo entende que Tapia deve ser titular contra o Botafogo

"Mente" do Santos, Neymar busca primeira assistência no Brasileiro

Após avançar à semifinal da Copa do Brasil, Vasco retoma luta para se recuperar no Brasileirão

São Paulo volta da Data Fifa reforçado contra Botafogo em crise

Com ajustes, Alex Poatan prevê versão "10% melhor" para revanche contra Ankalaev

Ferreira busca repetir feito do 1º turno para guiar São Paulo à vitória contra o Botafogo

Barreal e Guilherme lideram Santos ofensivamente no Brasileirão; saiba números

Red Bull Bragantino busca reabilitação no Brasileirão diante do lanterna Sport

Da base ao esquema, Dorival quebra cabeça em meio a novo drama de trio GYM