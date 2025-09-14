Lucas Moura elogia companheiros após vitória do São Paulo

Em processo de recuperação física, Lucas Moura acompanhou no Morumbis a vitória do São Paulo sobre o Botafogo, por 1 a 0, neste domingo, pelo Brasileirão 2025.

O meia-atacante não entrou em campo, mas fez questão de se manifestar nas redes sociais após o triunfo tricolor. Lucas destacou o desempenho de dois companheiros: Pablo Maia e Juan Dinenno.

Palavras de Lucas Moura

Para o volante Pablo Maia, ganhador do prêmio oficial de melhor em campo pelo São Paulo, Lucas escreveu: "Grande partida, irmão".

Já ao comentar o gol marcado por Dinenno, que garantiu os três pontos, o camisa 7 desejou uma sequência positiva: "Que seja o primeiro de muitos no nosso Tricolor, hermano".

Próximo jogo